地方 地方焦點

雲嘉南分署加持！虎科大、友嘉聯手北中南16高工　打造人才搖籃

▲虎科大攜手友嘉集團、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與16所技職校共育工具機人才。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎科大攜手友嘉集團、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與16所技職校共育工具機人才。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

國立虎尾科技大學為促進技職教育與工具機產業深度結合，培育產業所需專業技術人才，10日攜手友嘉集團、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，以及來自北中南16所高工職校，共同簽署「策略聯盟合作意向書」，攜手打造跨域合作的人才培育平台，深化產官學訓合作能量。

此次合作以三年為期，聯盟將循序展開各項計畫，具體合作涵蓋實習媒合、業界指導、技能競賽與實務訓練，落實企業、科大與高職校三方鏈結，形成產官學訓合力推動人才培育模式。參與單位除虎科大、友嘉集團與雲嘉南分署外，並包含新北高工、木柵高工、新竹高工、臺中高工、埔里高工、草屯商工、彰師附工、秀水高工、員林農工、西螺農工、虎尾農工、嘉義高工、新營高工、北門高工、成大南工及高雄高工等16所技職校，共襄盛舉。

虎科大校長張信良指出，策略聯盟自2015年成立以來，逐步展現產官學訓合作成效，由最初6所學校發展至11所，再擴增至今日16所，顯示此培育模式持續獲得各界認同與支持，有助於工具機產業技術專才的養成外，也能擴大學術研究、產業合作與地方資源整合的影響力，進一步推動產業升級與永續發展。

友嘉集團工具機事業群董事長黃威翌表示，友嘉非常重視本次策略聯盟的延續與深化，不僅感謝各合作成員的長期支持，更熱烈歡迎新成員的加入。期盼透過彼此資源的共享與整合，持續推動產學合作，培育工具機產業技術專才，共同強化我國產業競爭力，攜手邁向更高價值的未來。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，台灣工具機產業數十年來不斷往高附加價值與高階工具機設備方向發展。雲嘉南分署致力於人才培育來支持產業的推動與升級，透過職業訓練提升專業職能，因應產業的變化，成為企業轉型的重要推手。由公部門資源連結產、官、學、研、訓的多方努力，持續規劃辦理技能競賽，並強化產業與技職學校的密切交流合作，面對不穩定的市場變化，透過人才培育，提升技術創新力與產業突破點。

此外，策略聯盟亦將於10月16、17日，在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署舉辦「2025年友嘉集團／虎尾科技大學／雲嘉南分署全國工業類科實作競賽」及頒獎典禮。期許透過競賽激勵與人才選拔，提升學生實作與研發能力，達到人才培育與產業需求無縫接軌之目標。

▲虎科大攜手友嘉集團、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與16所技職校共育工具機人才。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲策略聯盟期許透過競賽，提升學生實作與研發能力。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


09/10 全台詐欺最新數據

雲嘉南分署加持！虎科大、友嘉聯手北中南16高工　打造人才搖籃

