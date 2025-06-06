耗資5.8億整修！陽明交大7月進駐高雄舊蓮潭會館　9月開班授課

▲高市府耗資5.8億整修高雄舊蓮潭會館。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄副市長林欽榮為了解「國家重點領域校際研教園區」第一階段舊蓮潭會館與人發中心補強以及整修進度，會同陽明交通大學趙經理、水利局、經發局等一同至現場視察，希望工作進度可於今年6月中完成第一階段建物補強整修作業，供陽明交大團隊如期進駐。

台灣AI與半導體人才長期集中於北部，隨著高雄半導體產業快速發展，對高階人才的需求日益殷切。為解決南部人才缺口，高雄市政府攜手中央推動「國家重點領域校際研教園區」計畫，選定高鐵左營站附近、鄰近台積電高雄廠的左營蓮潭國際會館、公務人力發展中心及舊左中校地作為園區基地，積極爭取陽明交通大學、清華大學進駐設立分部。

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▲▼耗資5.8億整修！陽明交大7月進駐高雄舊蓮潭會館。（圖／記者賴文萱翻攝）

其中公務人力發展中心暨蓮潭國際會館舊址為「國家重點領域校際研教園區」第一期工程，期待後續陽明交大的進駐引領高雄AI及半導體產業發展並培育產業高階人才，為本市育才、留才、攬才。

水利局表示，規劃校址建築物經結構技師公會耐震評估報告指出需進行補強工程，且為營造良好教學環境，除補強工程外，也將內部空間進行整體重新配置以符合國立陽明交通大學需求。

▲▼林欽榮今至現場視察關切工作進度，預計今年6月中可完成第一階段建物補強整修作業。（圖／記者賴文萱翻攝）

市府期待陽明交大進駐後，可培養高雄在地產業需求低碳、永續發展的優秀人才，並兼具智能、永續來帶動高雄產業發展，持續深耕在地、鏈結國際，帶動高雄產業成功數位轉型，促進產學合作，以多元方式提升本市科技人才培育及產業永續發展。

水利局說明，本工程經費約5.85億元，工程已於去年12月24日開工，目前進度仍持續超前，預計今年6月中完成整建補強工程之階段性任務，並於9月交由陽明交大開班授課使用，整體工程預計於今年底完工。