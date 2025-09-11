　
國際焦點

峇里島暴雨狂襲9死！城市泡水交通大亂　一票台灣人趕不上飛機

▲▼峇里島暴雨狂襲9死！城市泡水交通大亂。（圖／路透）

▲峇里島暴雨導致市區淹水，許多遊客只能徒步涉水。（圖／路透，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

印尼度假勝地峇里島歷經48小時暴雨轟炸，24小時內累積雨量高達385.5毫米，導致多地積淹水2至3公尺，癱瘓當地交通。許多在當地台灣人表示，旅遊行程因大雨被迫中斷，淹水災情更是讓一票人趕不上飛機，只能無奈在網上發文哀號。

峇里島一連兩天豪雨，讓當地淹成「小威尼斯」，受災最嚴重的莫過於首府登巴薩（Denpasar）南區，除了部分飯店斷水斷電，也連帶讓海陸空交通全線大亂。期間，不少趕飛機的台灣旅客心急如焚，但因路段積水、車輛壅塞，有些道路幾乎寸步難行，甚至傳出司機臨時喊價的情況。

▲▼峇里島暴雨狂襲9死！城市泡水交通大亂。（圖／路透）

一名網友在Threads貼出照片，從中可見班機的商務艙座位上多數空空如也，「剛由峇里島起飛的CI772，有很多人趕不上飛機的樣子」。他指出，由於淹水嚴重，有35個人沒趕上CI772，「商務艙有10幾個客人都沒到」。

許多網友看完也紛紛留言，「這是我今天在脆看到第三篇的CI772」、「我也是今天叫不到車，最後淋雨坐摩托車才趕上」，還釣出沒趕上飛機的苦主留言：「我們5個人就是其中沒趕上飛機的，11：00從飯店出發，預計13：30前能到，結果搭車搭6小時才到機場...」

▼峇里島暴雨釀成9死，首府登巴薩一家布料店被洪水淹沒倒塌，店內貨物散落一地。（圖／路透）

▲▼峇里島暴雨狂襲9死！城市泡水交通大亂。（圖／路透）

▼登巴薩的一條街道上，車身幾乎被洪水淹沒。（圖／路透）

▲▼峇里島暴雨狂襲9死！城市泡水交通大亂。（圖／路透）

印尼官員證實，峇里島洪災已造成至少9人死亡、2人失蹤，約600人受影響，並導致登巴薩主要道路中斷，還有2棟建築物倒塌，通往附近國際機場的道路也受阻。

印尼每年4月至9月是乾季，10月至3月為雨季，但這次暴雨卻在乾季期間發生。

對此，印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）將這次極端天氣歸因於活躍的羅士比波，稱該現象加劇了對流雲的生成，「高達1萬2000公尺的水氣，促使高聳的對流雲形成，最終導致伴隨閃電的強降雨。」

09/09 全台詐欺最新數據

峇里島印尼東南亞要聞

