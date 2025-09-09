　
地方 地方焦點

屏東男倒地無呼吸心跳　枋寮消防隊鬼門關前搶命

▲枋寮消防分隊救回男子一命。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮消防分隊救回男子一命。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

1名男子突然倒地失去呼吸心跳，情況萬分緊急。枋寮消防分隊接獲通報，救護人員火速趕抵現場，立即執行高品質CPR並使用AED電擊，同步給予氧氣與急救處置，並持續與醫院急診團隊保持聯繫。歷經現場與送醫途中緊迫救治，患者心跳在送醫後恢復並逐漸恢復自主呼吸，最終康復出院，成功搶回寶貴生命。

▲枋寮消防分隊救回男子一命。（圖／記者陳崑福翻攝）

枋寮消防分隊於5月28日14時35分接獲119派遣轄內一名男性倒地（OHCA）救護案，枋寮分隊獲報後，立即派遣救護車及專業急救人員，以最快速度趕赴現場搶救。

到達現場後，患者已無呼吸、心跳，初步評估為OHCA狀態，情況危急，救護人員立即按照急救流程執行高品質CPR，同步接上自動心律去顫器（AED）進行電擊治療，並於第一時間給予高流量氧氣並建立呼吸道，同時回報枋寮醫院急診團隊保持聯繫，爭取每一分每一秒的救命時機。

歷經緊湊的現場搶救與車程途中持續的急救措施，患者心跳於送達醫院後成功恢復且自主呼吸亦逐步回復，經醫療團隊持續治療、照護於數日後康復出院，創下令人振奮的救命佳績。

患者康復後，枋寮分隊為表達關懷，也希望給予家屬與患者正面鼓勵，特於出院後安排人員前往探視。訪視過程中，患者精神良好，並對消防同仁於緊急時刻果斷、專業的救命行動表達深深感謝，場面溫馨感人，充分展現消防與醫療團隊合作的力量，也體現消防工作背後默默守護生命的價值。

更多新聞
消防急救CPRAED救援

