興達火災爆「分區限電」？　龔明鑫澄清：不可能、也不需要

▲高雄興達電廠發生爆炸，天然氣外洩點曝光。（圖／台電提供）



記者陳家祥／台北報導

高雄興達電廠日前爆炸起火，外傳全國電力進入供電警戒不排除分區限電。對此，經濟部長龔明鑫今（11日）說，台電公司已經有發新聞稿澄清，「台電公司或是經濟部，不可能、也不需要宣布分區限電，沒有這回事」，台電公司會維持夜尖峰的備轉容量率在6%以上。

龔明鑫今出席院會後記者會說明，台灣的電力供應白天有太陽能光電，非常充分，備轉容量有時候還來到15%、16%，等於是電太多了。但到了傍晚後太陽陸續下山，這時候備轉容量率會稍微下降。

龔明鑫表示，但是為了安全起見，正常情況下備轉容量率都會維持6%、7%，這就是因應有意外事故發生時後還可以正常供電。9月8日就是這種狀況，雖然有意外發生，但是正常供電沒有問題，雖然備轉容量率有一點下降，啟動備用機組補足備轉容量後，又來到安全線。

龔明鑫指出，這幾年台電把舊的機組慢慢更新，舊的機組會暫時變成緊急備用機組，所以台電有把握可以有6%備轉容量。針對這次事件會儘快做調查，興達電廠一號機組初步沒有受影響，希望一週內可以結束；二號機組有事故發生，要跟設備供應商共同檢視。不管怎麼樣，絕對不會有分區限電問題。