生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

興達電廠爆炸！全國陷10天供電警戒　不排除分區限電

記者葉國吏／綜合報導　

興達電廠爆炸，全國進入10天供電警戒期。興達電廠因氣爆導致備轉容量率一度跌至僅3％，逼近限電風險。台電緊急啟動超載發電、備用機組及企業救援等多重救援機制，終將備轉率拉回至8％，勉強度過第一天危機。

▲興達電廠旁的新建天然氣廠驚傳爆炸。（圖／民眾提供）

▲興達電廠旁的新建天然氣廠爆炸。（圖／民眾提供）

興達電廠爆炸成為全國供電的「警報起點」。氣候先鋒者聯盟發起人楊家法直言，10日的降雨為台電解了燃眉之急，但僅能撐一天。他警告未來幾日若再有大型機組故障，全國恐面臨分區限電的局面。

爆炸原因初步判斷為天然氣加熱器下游管線連結金屬構件洩漏，但幸運的是新2號機主體未受損。新1號機與2-1機僅受輕微影響，而新3號機則毫髮無傷。然而，這場事故已讓供電調度愈發困難，原本計畫11月正式加入調度的新2號機，恐因復原工程延至明年。

▲ 高雄興達電廠發生爆炸，引發供電疑慮。（圖／台電提供）

面對未來9天的供電吃緊狀態，台電發言人蔡志孟表示，將比照周三的應急模式，持續啟動備用機組、動員企業減少用電，並尋求高雄市政府批准新1號機復歸。然而，台電需面對的不僅僅是短期危機，中期供電壓力也逐漸浮現，年底備轉容量率恐僅7％，供電警報或將成為常態。

09/09 全台詐欺最新數據

