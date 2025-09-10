　
社會 社會焦點 保障人權

爆炸前8分鐘天然氣已外洩　台電認了：有發警報但居民聽不到

▲▼ 高雄興達電廠發生爆炸，天然氣外洩點曝光。（圖／台電提供）

▲高雄興達電廠發生爆炸，天然氣外洩點曝光。（圖／台電提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄興達電廠昨（9）日晚間驚傳火災爆炸，巨響震天、火光衝上夜空，嚇壞附近居民。初步判斷是天然氣外洩釀禍，附近居民批評，爆炸前他們完全不知情，也不知道廠內已經有天然氣外洩。對此，台電南區施工處處長黃啟祥坦承，事發前8分鐘雖然有警報啟動，但「居民根本聽不到」。

台電昨晚發生爆炸意外後，今日上午在永安區公所召開說明會，由南區施工處處長黃啟祥和興達電廠廠長洪貴忠代表出席向里長、里民說明事發經過。

▲▼台電南部施工處處長黃啟祥 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲台電南部施工處處長黃啟祥 。（圖／記者陳宏瑞攝）

有里民向里長反應，昨日下午4點左右就聞到刺鼻的「阿摩尼亞味」，疑似早有異狀，卻沒人理會。對此，台電南部施工處長黃啟祥今（10日）回應，「天然氣本身是無色無味的」，但強調既然居民指出異常，公司會深入追查。

黃啟祥也表示，興達燃氣新2號機組昨日晚間19時57分現場偵測到天然氣外洩，人員立即停機並通報，同時也已啟動警報，但由於鄰近的鹽田里、新港里等居民離電廠比較遠，所以「居民根本聽不到」，對於未來如何可以在第一時間讓民眾得知消息，台電會進一步來研議。

至於確切的爆炸原因及損失，台電表示有待進一步調查、估算。

09/09 全台詐欺最新數據

