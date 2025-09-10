　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

獅群圍攻「撕咬15分鐘」！泰知名動物園飼育員慘死　遊客全程目睹

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 動物園一名員工遭獅群圍攻慘死。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國曼谷知名動物園「Safari World」10日上午驚傳死亡意外，一名飼育員在獅子園區內遭多頭獅子圍攻撕咬長達15分鐘，傷重當場身亡。現場遊客全程目睹慘況，紛紛按喇叭、大聲呼喊，試圖驚嚇獅群，但仍無法阻止悲劇發生。

綜合Thaiger等泰媒，據現場目擊者描述，事發於上午11時左右，這名飼育員剛下車，背後約10公尺處卻有一頭獅子悄悄接近，將他拖倒在地開始撕咬，隨後又有3至4頭獅子加入圍攻。

前帕蒙庫克勞醫院（Phra Mongkut Klao Hospital）教授兼外科醫師陶瓦猜（Thawatchai Kanchanarin）說明，許多目擊者看到攻擊過程，但不知如何出手救人，只能按喇叭或大聲呼喊，但獅子持續攻擊約15分鐘，園方人員才介入。這名員工隨即被送往附近醫院，但最終仍因傷勢過重不治身亡，

調查人員正釐清事發經過，園方管理層承諾全力配合調查，並檢討現有安全措施，包括隔離員工與危險動物、監督遊客及緊急應變程序，「這是提醒我們處理野生動物風險的悲劇，我們向死者家屬致上最深哀悼，將檢討安全協議以防範未來事故。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

