社會 社會焦點 保障人權

男大生跳水未起身　同學「以為開玩笑」背摔致癱瘓！法院判賠143萬

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

屏東小琉球4年前發生一起戲水意外，一名20歲男大生與同學入住民宿遊玩時跳水未起身，竟被兩名陳姓同學誤認「裝死惡作劇」，隨即將他從水中抱起，以「背摔」方式連續兩度拋回水池，導致頸椎脊髓重創，最終四肢癱瘓，需終身仰賴他人照護。男子提起民事訴訟，求償超過千萬元。屏東地院審理後認定，跳水是傷害主因，兩名同學則加重傷勢，一審判決2人應連帶賠償143萬元，可上訴。

判決指出，2020年8月24日下午，男大生與同學在民宿水池戲水時，頭下腳上的跳水動作造成嚴重撞擊，他本人也證稱當下意識薄弱、無法反應。兩名同學誤以為他在開玩笑，將他抬起後背摔入水兩次，最終釀成悲劇。事後醫師診斷，傷者無法自行翻身或移位，日常生活完全依賴全日看護，且無法痊癒。

男大生除控告同學，也將民宿負責人列為被告，指控業者未盡監督義務。兩名同學則辯稱，傷勢來自當事人跳水不當，與他們的行為無關，且已先行賠償7萬元；民宿業者則主張泳池入口已設「禁止跳水」標示，且受害者自冒風險。

法院審理後認定，跳水確實是造成脊髓損傷的高風險行為，男大生需自負七成責任，但同學的背摔舉動仍有三成過失。至於民宿業者，因設有警示，且事發時傷者已是成年人，判定無須承擔賠償責任。

刑事部分，兩名同學曾依過失傷害致人重傷罪，各判處8月徒刑，經上訴後獲緩刑3年，並須於判決確定後各支付傷者50萬元。至於民事部分，法院依責任比例，扣除先前賠償金額，判決兩名同學須連帶賠償143萬元。全案可再上訴。

