南韓最高情報機構：金主愛被北韓視為「金正恩接班人」

▲北韓官媒公開相片，證實金主愛隨同其父親金正恩訪中。（圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩9月初帶著女兒金主愛，搭乘綠皮專用列車從平壤前往北京，進行5天4夜的訪中行程。北韓官媒公開相片後，令外界對於年僅十幾歲的金主愛感到相當好奇。南韓最高情報機構分析，金主愛可能被視為北韓下一代的接班人，因此透過此次隨同訪中，來增加她未來在成為最高領導人的籌碼。

根據《韓聯社》，南韓最高情報機構「國家情報院」（國情院）今（11）日在國會情報委員會的一場非對外公開會議中，談及針對金正恩父女訪中的相關分析，事後再由情報委員會幹事朴智元（共同民主黨）、李成權（國民力量）向媒體記者公開相關內容。

▲北韓最高領導人金正恩搭乘綠皮專用列車返抵平壤，女兒金主愛緊跟在旁。（圖／路透）

儘管北韓官媒透過相片，公開金主愛跟隨父親金正恩搭乘綠皮專用列車的畫面，但當金正恩3日在北京天安門廣場出席抗日戰爭暨抗法西斯戰爭勝利80周年閱兵，與俄羅斯總統普丁、中國國家主席習近平各自舉行雙邊會談時，金主愛卻並未公開在鏡頭前露面。

對此，南韓國情院透露，「在訪中期間，金主愛其實一直停留在（北韓駐中國）大使館，儘量減少外出。回國時，北韓甚至安排金主愛先行搭乘綠皮專用列車，以此刻意迴避在媒體前露面。即便如此，金主愛已經在此次訪中行程，充分取得成為接班人所必需的『革命敘事』（人物設定）。」

南韓國情院分析，認為北韓有可能會讓最高領導人的地位世襲至第四代，「在將金主愛視為接班人後，便逐步完成人物敘事設定，在這過程中，訪中便是其中一環。」

▼北韓媒體刊出金正恩、普丁共乘專車的照片，不過俄媒並未刊出。（圖／路透）

▲習近平、金正恩3日在北京天安門閱兵時親密交談。（圖／達志影像／美聯社）

先前曾有其他情報指出，金正恩可能有兒子，然而兒子因體弱多病、瘦弱不堪而被禁止對外露面，甚至還有一說認為金正恩早已安排兒子出國留學。對此，南韓國情院認為「可能性不高」，表示即便安排前往國外，也無法百分之百完美對外隱藏其存在。

至於外界擔憂金正恩的健康狀態，南韓國情院則表示，「雖然他因為極度肥胖，有時候會頻繁流汗、爬樓梯時不斷喘氣，但經過分析後，心跳與血壓都在正常範圍之內，因此研判他的健康狀態沒有大礙。」

也有外媒在北京發現，金正恩在與習近平完成會談、離開會場後，北韓隨從人員旋即針對座椅認真打掃，抹去可能會留下的DNA情報。對此，南韓國情院則透露，金正恩父女出訪期間是睡在北韓駐中大使館，北韓甚至安排特定班機往返，載送活動所需要的物資和垃圾。