　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓最高情報機構：金主愛被北韓視為「金正恩接班人」

▲▼北韓官媒公開相片，證實金主愛隨同其父親金正恩訪中。（圖／翻攝自朝中社）

▲北韓官媒公開相片，證實金主愛隨同其父親金正恩訪中。（圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩9月初帶著女兒金主愛，搭乘綠皮專用列車從平壤前往北京，進行5天4夜的訪中行程。北韓官媒公開相片後，令外界對於年僅十幾歲的金主愛感到相當好奇。南韓最高情報機構分析，金主愛可能被視為北韓下一代的接班人，因此透過此次隨同訪中，來增加她未來在成為最高領導人的籌碼。

根據《韓聯社》，南韓最高情報機構「國家情報院」（國情院）今（11）日在國會情報委員會的一場非對外公開會議中，談及針對金正恩父女訪中的相關分析，事後再由情報委員會幹事朴智元（共同民主黨）、李成權（國民力量）向媒體記者公開相關內容。

▲▼北韓最高領導人金正恩搭乘綠皮專用列車返抵平壤，女兒金主愛緊跟在旁。（圖／路透）

▲北韓最高領導人金正恩搭乘綠皮專用列車返抵平壤，女兒金主愛緊跟在旁。（圖／路透）

儘管北韓官媒透過相片，公開金主愛跟隨父親金正恩搭乘綠皮專用列車的畫面，但當金正恩3日在北京天安門廣場出席抗日戰爭暨抗法西斯戰爭勝利80周年閱兵，與俄羅斯總統普丁、中國國家主席習近平各自舉行雙邊會談時，金主愛卻並未公開在鏡頭前露面。

對此，南韓國情院透露，「在訪中期間，金主愛其實一直停留在（北韓駐中國）大使館，儘量減少外出。回國時，北韓甚至安排金主愛先行搭乘綠皮專用列車，以此刻意迴避在媒體前露面。即便如此，金主愛已經在此次訪中行程，充分取得成為接班人所必需的『革命敘事』（人物設定）。」

南韓國情院分析，認為北韓有可能會讓最高領導人的地位世襲至第四代，「在將金主愛視為接班人後，便逐步完成人物敘事設定，在這過程中，訪中便是其中一環。」

▼北韓媒體刊出金正恩、普丁共乘專車的照片，不過俄媒並未刊出。（圖／路透）

▲▼北韓媒體刊出金正恩、普丁共乘專車的照片，不過俄媒並未刊出。（圖／路透）▲▼習近平、金正恩3日在北京天安門閱兵時親密交談。（圖／達志影像／美聯社）

▲習近平、金正恩3日在北京天安門閱兵時親密交談。（圖／達志影像／美聯社）

先前曾有其他情報指出，金正恩可能有兒子，然而兒子因體弱多病、瘦弱不堪而被禁止對外露面，甚至還有一說認為金正恩早已安排兒子出國留學。對此，南韓國情院認為「可能性不高」，表示即便安排前往國外，也無法百分之百完美對外隱藏其存在。

至於外界擔憂金正恩的健康狀態，南韓國情院則表示，「雖然他因為極度肥胖，有時候會頻繁流汗、爬樓梯時不斷喘氣，但經過分析後，心跳與血壓都在正常範圍之內，因此研判他的健康狀態沒有大礙。」

也有外媒在北京發現，金正恩在與習近平完成會談、離開會場後，北韓隨從人員旋即針對座椅認真打掃，抹去可能會留下的DNA情報。對此，南韓國情院則透露，金正恩父女出訪期間是睡在北韓駐中大使館，北韓甚至安排特定班機往返，載送活動所需要的物資和垃圾。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Lulu急當媽「2個月前凍33顆卵」！　曾喊：走投無路才選陳
Lulu陳漢典結婚　盧秀燕祝福：最可愛的搭檔、最棒的組合
快訊／陳漢典Lulu世紀婚禮！　小S、蔡康永同步發聲
狗仔爆《三生三世》37歲男星墜樓亡！　網嚇求：快闢謠
快訊／Lulu無預警結婚！　前男友阿達「嚇到結巴」
Lulu私下拉群宣布結婚…陳漢典喊「是我」！　對話截圖曝光
快訊／Lulu陳漢典結婚！　雙方經紀公司發共同聲明
4個月前才被問「是否可能在一起？」　陳漢典Lulu放閃反應曝
快訊／名編劇蔡坤霖遭控權勢性騷　高市文化局火速解約
陳漢典LuLu已買新房！　吳宗憲要包兩百萬：一定不會少

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普關稅恐讓「87.5萬美國人」陷入貧窮　分析曝1族群衝擊最大

川普「裸女賀卡」遭爆！　淫魔生日冊驚見蘿莉按摩插圖

南韓最高情報機構：金主愛被北韓視為「金正恩接班人」

古巴全國大停電「首都一片漆黑」　1000萬人受影響

女搭車被3男綁架　國道上高速逃生「掛車外尖叫求救」畫面曝

老鼠大軍入侵！車臣特種部隊在烏克蘭替俄打仗　爆漢他疫情

「護照戳章」掰了！歐洲29國下月開跑　全球跟上10年內恐成歷史

夫妻好心讓陌生男進門「幫手機充電」　遭恐怖凌虐5小時放火焚屍

哈利終於見到查爾斯！　茶敘密會50分鐘邁出破冰第一步

男被宣判死亡送進太平間　家屬道別發現他「有心跳呼吸」復活

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【不能直接丟啊！】未熄香灰丟垃圾車狂冒煙...民眾借水管解危

【主人扛下一切】騎士等紅燈被黑狗「強勢示愛」...一旁柴柴看傻眼

川普關稅恐讓「87.5萬美國人」陷入貧窮　分析曝1族群衝擊最大

川普「裸女賀卡」遭爆！　淫魔生日冊驚見蘿莉按摩插圖

南韓最高情報機構：金主愛被北韓視為「金正恩接班人」

古巴全國大停電「首都一片漆黑」　1000萬人受影響

女搭車被3男綁架　國道上高速逃生「掛車外尖叫求救」畫面曝

老鼠大軍入侵！車臣特種部隊在烏克蘭替俄打仗　爆漢他疫情

「護照戳章」掰了！歐洲29國下月開跑　全球跟上10年內恐成歷史

夫妻好心讓陌生男進門「幫手機充電」　遭恐怖凌虐5小時放火焚屍

哈利終於見到查爾斯！　茶敘密會50分鐘邁出破冰第一步

男被宣判死亡送進太平間　家屬道別發現他「有心跳呼吸」復活

MITSUI OUTLET PARK台南二期2026春天登場！　總規模達240店鋪

大罷免後內閣改組　陳冲：政府有責任強化供應鏈融資

李洋上任首度出席行政院會　針對體育班議題再度表態

旱溪夜市傳鬥毆！每週六「藥燉排骨聚會」變調　只因碰到手翻臉

警民合作共創溫暖！北港武德宮捐普渡物資　朴子警分局代送

陶晶瑩也同天結婚「送祝福給Lulu、陳漢典」！　曾寶儀接電話真實反應曝光

異鄉尋友遇困難　都蘭警即刻伸援手

熱血應援！數千台人力挺紐約洋基台灣日　棒球外交寫下歷史新頁

《暴君》中文配音嘲笑演員發音：完全是稀爛！　對話外流韓網怒了

遼寧大東溝擁1500噸資源！　有望成中國下一個世界級金礦

蘿莉塔穿白洋裝錄影被說「怪怪的」　回家驚覺超糗：總不能全打馬賽

國際熱門新聞

烏女地鐵遭驚恐殘殺　川普再怒：快死刑！

AI改圖大翻車！釣魚大叔生成巨根公仔

尼泊爾暴動失控！　前總理夫人活活燒死

泰知名動物園飼育員慘死！獅群圍攻「撕咬15分鐘」

美軍與UFO爆發空戰　地獄火飛彈「慘遭彈開」

峇里島暴雨狂襲9死　一票台灣人趕不上飛機

看好AI甲骨文創辦人成首富　美股收紅標普創新高

尼泊爾官員遭痛毆！示威者飛踢畫面曝光

川普青年戰友槍擊身亡！白宮「降半旗」致哀

川普的好朋友被槍擊！　政治評論員胸部中彈倒下

台經濟成長是南韓5倍　韓媒：超緊急

咬掉強姦犯舌頭！她等61年終無罪

台積電ADR勁揚4.94％！甲骨文飆漲逾36％

川普盟友中彈亡　疑似槍手畫面曝光

更多熱門

相關新聞

台經濟成長是南韓5倍　韓媒：超緊急

台經濟成長是南韓5倍　韓媒：超緊急

台灣今年經濟成長率預估達到4.5%，遠遠超越南韓的0.9%，兩國差距擴大至5倍之多，台灣人均國內生產毛額（GDP）也預計在明年超車南韓，上述種種被韓媒形容為令人震驚的「超緊急」狀態。

韓外長要求川普政府放人　包機「延遲出發」

韓外長要求川普政府放人　包機「延遲出發」

南韓機場提早預告罷工　現在才保不便險「班機延誤」沒得賠

南韓機場提早預告罷工　現在才保不便險「班機延誤」沒得賠

茂木敏充宣布「二度挑戰」參選自民黨總裁

茂木敏充宣布「二度挑戰」參選自民黨總裁

即／南韓邊境軍營爆炸　傷亡人數曝光！

即／南韓邊境軍營爆炸　傷亡人數曝光！

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮金主愛接班人繼承人金正恩南韓國家情報院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Lulu宣布和陳漢典結婚了！

LULU嫁陳漢典「穿婚紗走紅毯」婚禮畫面曝光！

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

即／找到人了！　「台灣臀后」：會和律師一起到案

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

樂天桃猿「安打王」捲購車風波　車商慘賠六位數

LuLu樂戴婚戒花托甜笑！陳漢典求婚眼神超寵

Lulu陳漢典結婚「整排藍勾勾嚇瘋」！

大咖歌手澎湖丟現金！赴派出所畫面曝

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

更多

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面