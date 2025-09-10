石破茂請辭後首位出馬！茂木敏充宣布「二度挑戰」自民黨總裁

▲自民黨前幹事長茂木敏充決定再度投入參選自民黨總裁。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本政局再掀波瀾！自民黨前幹事長茂木敏充今（10）日下午在國會內召開記者會，正式宣布將參選自民黨總裁，期盼接替日前辭去黨總裁職務的日本首相石破茂。這是茂木敏充繼去年後第二度投入角逐，不過由於這次總裁選舉將全面納入黨員投票，在黨內外知名度相對不足的他，可能將面臨不利局勢。

根據《日本放送協會》，現年69歲的茂木敏充出身於舊茂木派。他在會中強調，已下定決心參選，「自民黨正面臨創黨70年以來最大的危機，我要把我過去在政府與黨內所累積的經驗，全心全意奉獻給這個國家。」

茂木敏充發誓，將在兩年內為日本經濟重回成長軌道繪製藍圖，並確保能將政治成果交棒給下一代，「必須讓自民黨與日本經濟重新走上再生之路。」

日媒《朝日新聞》分析，石破茂去年就任自民黨總裁與日本首相以後，在眾議院選舉、東京都議會改選、參議院選舉面臨「三連敗」的慘澹成績，使自民黨在參眾兩院失去多數地位，迫使石破茂內閣不得不吸納在野黨主張，包括調整年收限制、推動免除高中學費，以換取預算與法案支持。

對此，茂木敏充在記者會上強調，這些舉措在他眼中只是用來維繫政權的臨時手段，「石破政府迄今未能提出任何積極的經濟政策」，他長期以來的不滿終於化為參選的決心。

茂木敏充曾擔任外務大臣、經濟再生大臣以及自民黨政調會長等要職，熟稔政權如何運作。他雖在去年總裁選中以幹事長身份參戰，最終卻在黨員與黨友票中僅排名第7，遠遠落後於高市早苗，凸顯基層支持度不足。如今失去黨內要職，僅以「無役」議員身份參選，更讓其挑戰之路艱辛。

《朝日新聞》指出，茂木敏充正試圖鞏固原派閥支持，並寄望獲得麻生派的助力。然而在社會對派閥政治存有疑慮的氛圍下，這樣的策略未必能轉化為優勢。立憲民主黨一名幹部甚至直言，「如果代表舊自民黨形象的茂木敏充當選自民黨總裁，對我們反而最有利。」