台東縣府舉辦「成為土地設計師」　小學生化身城市規劃師

▲台東縣府「成為土地設計師！」國土計畫營隊。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

「台東的未來該是什麼模樣？讓孩子來畫給你看！」台東縣政府主辦的「成為土地設計師！」國土計畫土地文化認識營隊，日前在國立台東生活美學館登場，共有40位在地國小學童參與。營隊透過角色扮演、實作任務與團隊討論，帶領孩子展開為期兩天的「城市規劃入門之旅」，讓抽象的國土計畫成為具體可感的學習體驗。

首日活動中，副縣長王志輝特地到場，與學員親切互動。他詢問孩子們是否注意到台東市的改變，學童們踴躍回答，提及YouBike站點、市圖書館新建工程、南京東路停車場及全民運動館等建設，甚至提出應加強行人空間、保留歷史街區的建議，展現敏銳的觀察力與公共思辨力。

此次營隊設計以「兒童友善、遊戲賦能、設計思考」三大策略為核心，規劃循序漸進的學習歷程。活動首日從「土地性格卡」暖身開始，讓孩子化身森林公園、夜市攤商或醫院院長，在角色扮演中理解土地的多元樣貌；接著透過「土地配對賽」及「城市規劃實作」，學童在地圖上親手設計城市，發現日常生活空間背後隱藏的多重功能與限制。下午則挑戰「兩難情境卡」，讓孩子們在模擬決策中體驗理想與現實之間的抉擇。

第二日安排「國土小達人大地遊戲」作為總複習，並輔以系統探索與觀察分析，幫助孩子統整學習內容。壓軸的成果發表環節中，各小組以簡報與繪圖呈現對台東未來的想像與提案，內容涵蓋基礎設施、文化保存與公共空間設計，展現出小學生兼具創意與務實的城市藍圖。

台東縣政府表示，本次營隊突破了「國土計畫太難、太遙遠」的刻板印象，透過遊戲化方式與在地案例，讓孩子能思考、討論甚至提出具體改變。縣府強調，國土教育不應只停留在成人層級，從小培養空間感與公共參與力，正是邁向永續與共好城市的重要起點。