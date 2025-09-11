　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台東縣府舉辦「成為土地設計師」　小學生化身城市規劃師

▲台東縣府「成為土地設計師！」國土計畫營隊。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣府「成為土地設計師！」國土計畫營隊。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

「台東的未來該是什麼模樣？讓孩子來畫給你看！」台東縣政府主辦的「成為土地設計師！」國土計畫土地文化認識營隊，日前在國立台東生活美學館登場，共有40位在地國小學童參與。營隊透過角色扮演、實作任務與團隊討論，帶領孩子展開為期兩天的「城市規劃入門之旅」，讓抽象的國土計畫成為具體可感的學習體驗。

首日活動中，副縣長王志輝特地到場，與學員親切互動。他詢問孩子們是否注意到台東市的改變，學童們踴躍回答，提及YouBike站點、市圖書館新建工程、南京東路停車場及全民運動館等建設，甚至提出應加強行人空間、保留歷史街區的建議，展現敏銳的觀察力與公共思辨力。

此次營隊設計以「兒童友善、遊戲賦能、設計思考」三大策略為核心，規劃循序漸進的學習歷程。活動首日從「土地性格卡」暖身開始，讓孩子化身森林公園、夜市攤商或醫院院長，在角色扮演中理解土地的多元樣貌；接著透過「土地配對賽」及「城市規劃實作」，學童在地圖上親手設計城市，發現日常生活空間背後隱藏的多重功能與限制。下午則挑戰「兩難情境卡」，讓孩子們在模擬決策中體驗理想與現實之間的抉擇。

第二日安排「國土小達人大地遊戲」作為總複習，並輔以系統探索與觀察分析，幫助孩子統整學習內容。壓軸的成果發表環節中，各小組以簡報與繪圖呈現對台東未來的想像與提案，內容涵蓋基礎設施、文化保存與公共空間設計，展現出小學生兼具創意與務實的城市藍圖。

台東縣政府表示，本次營隊突破了「國土計畫太難、太遙遠」的刻板印象，透過遊戲化方式與在地案例，讓孩子能思考、討論甚至提出具體改變。縣府強調，國土教育不應只停留在成人層級，從小培養空間感與公共參與力，正是邁向永續與共好城市的重要起點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沖掉10隻鼠27歲女慘了！　檢火速偵結：倉鼠恐懼非人能想像
真槍實彈上陣！台灣臀后挑總圖廁所「摀嘴活塞運動」
日本雪肌女優「海外賣淫」首選台灣！　曝驚人收入
Gogoro「最新入門白牌機車」開賣！　補助後4萬有找
32歲台灣臀后「到處做到處拍」！　男主是前夫
普發1萬要來了！　發放時間、領取資格、方式一次看
《好聲音》女星宣布離婚！　導演尪街頭擁女星隨地小便

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新營醫院建置電動車充電樁　年減碳近5噸助永續醫療

台東縣府舉辦「成為土地設計師」　小學生化身城市規劃師

台東永續概念店亮相亞太永續展　限定好禮展期間天天送

防災教育從小紮根！　南消官田分隊入校宣導防火防震、防CO中毒

快訊／「美濃大峽谷」翻版！高雄良田淪垃圾場　市府最高罰300萬

職涯探險地圖活動9／14集集登場　互動遊戲認識小鎮職人與文化

國家防災日台東海嘯警報試放演練　不實施人車管制

中華醫大烘焙班結訓　學員義賣禮盒助弱勢生添溫馨

MITSUI OUTLET PARK台南二期2026春天登場！　總規模達240店鋪

警民合作共創溫暖！北港武德宮捐普渡物資　朴子警分局代送

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【不能直接丟啊！】未熄香灰丟垃圾車狂冒煙...民眾借水管解危

【主人扛下一切】騎士等紅燈被黑狗「強勢示愛」...一旁柴柴看傻眼

新營醫院建置電動車充電樁　年減碳近5噸助永續醫療

台東縣府舉辦「成為土地設計師」　小學生化身城市規劃師

台東永續概念店亮相亞太永續展　限定好禮展期間天天送

防災教育從小紮根！　南消官田分隊入校宣導防火防震、防CO中毒

快訊／「美濃大峽谷」翻版！高雄良田淪垃圾場　市府最高罰300萬

職涯探險地圖活動9／14集集登場　互動遊戲認識小鎮職人與文化

國家防災日台東海嘯警報試放演練　不實施人車管制

中華醫大烘焙班結訓　學員義賣禮盒助弱勢生添溫馨

MITSUI OUTLET PARK台南二期2026春天登場！　總規模達240店鋪

警民合作共創溫暖！北港武德宮捐普渡物資　朴子警分局代送

被說不夠活潑！柯佳嬿認曾試圖改變「內心轉折曝光」　揭人生最內耗階段

劉品言認了懷女兒「被宋芸樺暴雷」反應曝光　尪連晨翔其實早脫口

快訊／興達電廠爆炸！陳其邁喊：各縣市要用的電應自己負責

尼日武裝分子血腥屠殺近130人！70信徒禱告中彈亡「到處是屍體」

普發1萬可貢獻GDP約0.4個百分點　經濟部籲搭配促銷成效會更好

萬里預約制玩水烤肉農莊！溪畔吹天然冷氣＋山泉水泳池玩整天

明明買學區房「卻讀不了名校」　房仲喊要確認1事：會崩潰

Threads「演唱會詐騙」暴增　官方祭3步驟有效堵詐

球場驚見余祥銓　當「轉播攝影師」扛機器滿場跑！網笑：拚斜槓嗎

「不當盤子」飛日本買iPhone17？旅遊達人列5點勸：沒比較好

【忍不住火了】陳其邁轟台電反應太慢！當曾文生面前抗議　

地方熱門新聞

普發5000先來　嘉縣1.6萬鄉民最快下月就能領

補助款將大減7成！許淑華等15縣市長聯合發聲明

凱米颱風後壁排水護岸崩裂南市府澄清按圖施工補強年底完工

柯文哲先吃冰　老闆是柯爸學生

「美濃大峽谷」翻版！高雄農地淪垃圾場

棉被、枕頭要丟垃圾車　台東環保局曝正確做法

劉建國協調若瑟醫院長照大樓用地　推動兒童早療資源升級

高雄興達電廠試運轉火警　蔡秉璁：台電應把鄉親安全與權益放在第一位

最美禪寺　蘆竹「宏願大千世界」將遷移至大園

興達電廠爆炸　里長包圍林欽榮怒嗆圍廠

女駕駛跨越雙白線釀禍　騎士摔傷送醫

MITSUI OUTLET PARK台南二期2026春天登場！總規模達240店鋪

彰化飼主愛鳥飛失　懸賞加碼到10萬急尋　

奇美醫院再創紀錄！全國首家醫療機構奪國家企業環保獎金級獎

更多熱門

相關新聞

台東永續概念店亮相亞太永續展

台東永續概念店亮相亞太永續展

2025亞太永續博覽會11日起至13日於台北世貿一館登場，台東縣政府以「讓永續在生活中實踐、在活動中落實」為核心精神，規劃「台東永續概念店」（攤位103）。展區結合代表性永續案例、AI互動體驗、永續小物展示及趣味任務，全面呈現台東從日常生活到大型活動的永續實踐成果。

台東海嘯警報試放演練　不實施人車管制

台東海嘯警報試放演練　不實施人車管制

異鄉尋友遇困難　都蘭警即刻伸援手

異鄉尋友遇困難　都蘭警即刻伸援手

即／顏寬恒貪汙案二審宣判　維持原判8年4月

即／顏寬恒貪汙案二審宣判　維持原判8年4月

創世台東院攜手家屬　帶植物人走進美術館

創世台東院攜手家屬　帶植物人走進美術館

關鍵字：

土地設計國土台東

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Lulu宣布和陳漢典結婚了！

LULU嫁陳漢典「穿婚紗走紅毯」婚禮畫面曝光！

Lulu陳漢典結婚「整排藍勾勾嚇瘋」！

陳漢典Lulu世紀婚禮感動人心「康熙」同步發聲

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

Lulu私下拉群宣布結婚…陳漢典「是我」！

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

LuLu樂戴婚戒花托甜笑！陳漢典求婚眼神超寵

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

樂天桃猿「安打王」捲購車風波　車商慘賠六位數

證實陳漢典Lulu結婚已買新房　吳宗憲要包兩百萬：該包的一定不會少

更多

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面