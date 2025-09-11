台東永續概念店亮相亞太永續展　限定好禮展期間天天送

▲台東永續概念店亮相亞太永續展。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

2025亞太永續博覽會11日起至13日於台北世貿一館登場，台東縣政府以「讓永續在生活中實踐、在活動中落實」為核心精神，規劃「台東永續概念店」（攤位103）。展區結合代表性永續案例、AI互動體驗、永續小物展示及趣味任務，全面呈現台東從日常生活到大型活動的永續實踐成果。

民眾可透過AI互動探索專屬的「台東永續旅遊推薦」，並獲得限量邀請卡；參與「永續快閃任務」、「FB打卡活動」與「永續行動留言」，還能兌換各式台東限定好禮。

台東縣今年以「慢行台東 綠旅新日常」行動方案榮獲2025台灣永續行動獎銅獎，成為東部唯一獲獎縣市。縣長饒慶鈴亦獲頒「永續治理首長獎—楷模獎」，凸顯台東在永續政策與治理上的成果。

環保局指出，「台東永續概念店」設計以山、海、星空為主軸，展出多項通過 ISO 20121國際永續活動標準認證的案例，包括「台東最美星空」及「台東慢食節」，並呈現縣府在低碳生活、減塑行動與在地食材應用的實績。

展區除靜態展板與文創展示外，也規劃互動體驗，邀請觀眾透過參與更深入理解永續理念。完成「永續快閃任務」可獲台東紅烏龍茶包；現場拍照打卡可兌換限量小禮；「永續行動留言」則可參加抽獎，獎品包含環保材質製成的台東客製雙層直傘、結合山海意象的擴香瓶、離島限定旭杯，以及台灣設計師打造的輕便旅袋，展現永續生活的質感與實用並重。

環保局強調，永續不是口號，而是每個日常選擇的累積。誠摯邀請民眾走進「台東永續概念店」，體驗台東的永續風貌與慢生活美學，並了解地方如何透過具體行動與全球永續發展目標接軌。未來將持續推動更多具在地特色、符合國際標準的政策，攜手全民邁向2050淨零碳排願景。