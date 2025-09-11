　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／顏寬恒貪汙案二審宣判　維持原判8年4月！限制出境8個月

▲▼顏寬恒說明財政委員會衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委顏寬恒貪汙、偽造文書等案件今日二審宣判。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許權毅／台中報導

國民黨籍台中市立委顏寬恒竊佔國土、豪宅假買賣以及貪汙詐領助理費等案，一審遭判8年4月、褫奪公權3年。顏寬恒不服提起上訴，台中高分院今（11）日10時宣判，合議庭駁回上訴，依貪汙、偽造文書等罪，維持原判8年4月刑期，其中偽造文書6月已經確定，不得再上訴，貪污部分還可上訴，顏即日起限制出境8月。顏寬恒稍後將現身回應判決結果。

顏寬恒於2021年中二選舉補選期間，陸續被告發其家族竊佔國有地，最先被爆出來的是顏家位於台中市南屯區楓樹段817地號的土地，顏家被指2015年闢建招待所後，登記於顏寬恒胞弟顏仁賢名下，後被爆料不但有違建，甚至還竊佔國土，經中市府都發局勘查，認該建物有500平方公尺是違建，而警衛室、大門、通道、圍籬等部分，則竊佔國有地約140平方公尺。

▲▼顏寬恒沙鹿豪宅易主 莊園現況曝光：出入口封了！。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲顏寬恒當時火速搬離豪宅。（圖／ETtoday資料照）

該事件爆出不久，顏寬恒認為事件已被媒體放大，一家人火速搬出沙鹿豪宅，並將豪宅以市價5折、約4500萬元，賣給澤序設計公司，但事後又被檢方查出，顏寬恒賣屋其實是與建設公司負責人林進福共謀，以借款方式，將4541萬元「借」給澤序公司張姓負責人，再由張向顏寬恒夫婦買下該豪宅。檢方認顏等人涉嫌就房地產權間移轉有虛偽不實登記而涉嫌假交易。

經檢方進一步追查後，竟又發現顏寬恒在任職立委期間，曾聘請林進福擔任公費助理，聘期自2018年1月至2020年1月，月薪4萬元，但實際上這筆錢卻被顏寬恒拿來扣抵與立委職務無關的私人支出，包括車款代付費用、住宅費用等，詐領金額多達108萬餘元。

▲▼顏寬恒,陳麗凌。（圖／記者許權毅攝、記者白珈陽攝）

▲顏寬恒與妻子陳麗凌深陷風波，陳麗凌一審獲判無罪。（圖／記者許權毅攝、記者白珈陽攝）

台中地檢署2023年4月26日將全案偵結起訴，認定顏寬恒與林進福涉犯貪污治罪條例，利用職務機會詐取財物、偽造文書、竊佔罪；顏寬恒、陳麗凌與設計公司張姓負責人涉偽造文書罪；817招待所部分，顏仁賢也被依竊佔罪嫌起訴。

台中地院一審判顏寬恒貪汙罪判7年10月，褫奪公權3年；偽造文書6月可易科罰金，合計為8年4月刑期。設計公司張姓負責人偽造文書判刑4月；顏仁賢偽造文書6月，均可易科罰金。至於竊占國土部分，顏仁賢判刑6月，顏寬恒、陳麗凌則無罪。

案件上訴到台中高分院後，顏寬恒數次出庭強調，期待司法公正，團隊律師積極說明，呈現所有證據，期待得到公正審判，也不希望有其他力量干預、妨害司法公正，相信司法會還他公道、清白。

09/10 全台詐欺最新數據

530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台南地方法院日前審理一起偷拍案，調查局劉姓調查官去年趁「TSR全國機車錦標賽」期間，在台南安定賽車場女廁內裝設針孔攝影機偷拍showgirl等多名女性，畫面涉及如廁、更衣等私密部位，法院依法判處有期徒刑6月，得易科罰金，並沒收涉案攝影器材、記憶卡及行動電源。

關鍵字：

顏寬恒貪汙貪污陳麗凌國土豪宅風波判決

