國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

尼日武裝分子血腥屠殺近130人！70信徒禱告中彈亡「到處是屍體」

▲▼ 尼日士兵。（圖／路透）

▲尼日發生多起攻擊事件。圖為尼日士兵。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

非洲國家尼日（Niger）發生一連串攻擊事件，根據人權觀察組織（HRW）最新報告，伊斯蘭激進分子自今年3月起發動血腥屠殺，迄今近130人遭處決式殺害，其中6月在提拉貝里地區（Tillabéri）一座清真寺內，有超過70名正在禱告的信徒被槍殺，「到處都是屍體」。

BBC等報導，尼日軍方2023年發動政變推翻總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）之後，曾承諾遏制叛亂活動，但卻接連發生襲擊事件，重創尼日軍政府威信。HRW援引衝突監測組織Acled的統計數據指出，自從政變發生之後，已經有約1600名平民死於極端組織伊斯蘭國（Islamic State，IS）之手。

今年6月，西部提拉貝里地區一座清真寺發生槍擊事件，超過70名正在禱告的信徒遇害。當地一名婦女在這波攻擊之中失去3名兒子，直說「到處都是屍體，一具遺體疊著一具遺體」。

今年5月，武裝分子攻擊達尼法里（Dani Fari）地區，燒毀至少12棟民宅，造成5名成年男子和2名男童喪命。當地人透露，每具遺體身上至少有3處以上槍孔，「子彈擊中他們的背部、手臂、頭部」。

軍方未對HRW的報告置評，針對HRW所提及的多起攻擊事件，尚無任何組織聲稱犯案。人權觀察組織資深研究員阿萊格羅齊（Ilaria Allegrozzi）表示，伊斯蘭武裝團體正把尼日西部平民當作目標，犯下暴行，尼日當局必須加強保護人民。

尼日武裝分子血腥屠殺近130人！70信徒禱告中彈亡「到處是屍體」

尼日

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

