尼日武裝分子血腥屠殺近130人！70信徒禱告中彈亡「到處是屍體」

▲尼日發生多起攻擊事件。圖為尼日士兵。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

非洲國家尼日（Niger）發生一連串攻擊事件，根據人權觀察組織（HRW）最新報告，伊斯蘭激進分子自今年3月起發動血腥屠殺，迄今近130人遭處決式殺害，其中6月在提拉貝里地區（Tillabéri）一座清真寺內，有超過70名正在禱告的信徒被槍殺，「到處都是屍體」。

BBC等報導，尼日軍方2023年發動政變推翻總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）之後，曾承諾遏制叛亂活動，但卻接連發生襲擊事件，重創尼日軍政府威信。HRW援引衝突監測組織Acled的統計數據指出，自從政變發生之後，已經有約1600名平民死於極端組織伊斯蘭國（Islamic State，IS）之手。

今年6月，西部提拉貝里地區一座清真寺發生槍擊事件，超過70名正在禱告的信徒遇害。當地一名婦女在這波攻擊之中失去3名兒子，直說「到處都是屍體，一具遺體疊著一具遺體」。

今年5月，武裝分子攻擊達尼法里（Dani Fari）地區，燒毀至少12棟民宅，造成5名成年男子和2名男童喪命。當地人透露，每具遺體身上至少有3處以上槍孔，「子彈擊中他們的背部、手臂、頭部」。

軍方未對HRW的報告置評，針對HRW所提及的多起攻擊事件，尚無任何組織聲稱犯案。人權觀察組織資深研究員阿萊格羅齊（Ilaria Allegrozzi）表示，伊斯蘭武裝團體正把尼日西部平民當作目標，犯下暴行，尼日當局必須加強保護人民。