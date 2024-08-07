尼日與烏克蘭斷交　控基輔支持恐怖主義團體

▲尼日軍政府發言人阿卜杜拉赫曼發布聲明。（圖／翻攝X）



文／中央社

非洲國家尼日今天宣布切斷與烏克蘭的外交關係，而且「立即生效」，並指控基輔支持「恐怖主義團體」。

法新社報導，與尼日同為非洲國家的馬利4日才宣布與烏克蘭斷交，原因是馬利軍隊在7月底與伊斯蘭聖戰士及分離主義勢力的激戰中傷亡慘重。

尼日軍政府發言人阿卜杜拉赫曼（Amadou Abdramane）在電視聲明中表示，尼日將要求聯合國安全理事會（UN Security Council）針對烏克蘭的「侵略行徑」展開討論。