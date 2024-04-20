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放棄「價值1.1億美元」重要無人機基地！　美同意自西非尼日撤軍

▲▼尼日的美軍無人機基地「201空軍基地」（airbase 201）升起美國及尼日國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 尼日的美軍無人機基地「201空軍基地」（airbase 201）升起兩國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國19日同意將駐防於西非國家尼日的1000多名美軍撤走。美國在尼日有重要無人機基地，撤軍猶如在西非受挫。

法新社報導，尼日民眾要求西方撤走駐軍已久，此舉實際也代表俄羅斯獲得新的區域利益；俄國提高在非洲的布局，也都支持尼日鄰國馬利、布吉納法索靠政變上台的軍事政權。

美方官員告訴法新社，副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）在華府與尼日軍政府的總理柴尼（Ali Mahaman Lamine Zeine）會談後，答應對方撤軍。

美方官員還表示，雙方同意讓美國代表團在幾天內赴尼日首都尼阿美安排有序撤軍。尼日官方電視台稍早宣布，美方官員將於下週到訪。

美國國務院暫未對外宣布撤軍消息，美方官員表示目前暫未對撤軍訂出時間表。

尼日長期以來是美、法兩國在西非打擊伊斯蘭極端勢力的戰略樞紐，美國還特別在沙漠城市阿加德茲（Agadez）斥資超過1億美元建立一個操作無人機隊的基地。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2023年3月往訪，成為歷來訪問尼日的美方最高階官員。當時布林肯允諾對世界最貧窮國家之一的尼日提供經濟支持，力挺當時在位的親西方民選總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）；然而尼日軍方4個月後罷黜貝氏，旋即趕走前殖民母國法國的駐軍。

尼日爾軍方上月透過官方電視台發表聲明宣布，終止與美國的國防協議並即刻生效。

官方電視台並指出，經軍政府領導人提亞尼將軍（General Abdourahamane Tiani）與俄國總統普丁談妥後，俄國軍事教官本月帶著防空系統與其他裝備抵達尼日。

華盛頓郵報引述3名美方官員表示，美國19日通知尼日政府，同意從當地撤軍。華郵並認為拜登政府曾想方設法讓美軍留下，如今華府的西非反恐態勢被打亂。

美國撤走1000多人結束駐軍尼日，將使價值1.1億美元、建成僅6年的空軍無人機基地前景不明。在這次讓美軍離開前，尼日已先成功迫使法國駐軍撤出；法軍過去十年扮演當地的反恐先鋒，後來卻成為不受歡迎的前殖民國家。

撒哈拉沙漠以南非洲（sub- Saharan Africa）2020年以來發生政變國家包含尼日、布吉納法索、查德、幾內亞、馬利、蘇丹、加彭，全都轉入軍政府掌權。

近年伊斯蘭極端主義盛行及當地俄羅斯影響力日增的尼日，去年7月由總統衛隊發動罷黜親西方的總統貝佐姆，首都尼阿美隨處可見大批支持政變民眾揮舞俄國國旗的畫面，場景與之前布吉納法索、馬利發生政變時如出一轍，標誌西非地緣戰略博弈的變化。（譯者：李晉緯、陳亦偉）

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