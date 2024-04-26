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美軍近百名特種部隊撤離非洲查德　俄勢力恐再擴大

▲▼美國陸軍特種部隊。（圖／翻攝自美國特種部隊官網army.mil）

▲近百名美軍特種部隊士兵擬本周末開始撤離，預計5月1日前撤離完畢。（示意圖／翻攝自美國特種部隊官網army.mil）

記者詹雅婷／綜合報導

美國多名高階官員25日透露，五角大廈未來數日將從非洲國家查德首都恩加美納（Ndjamena）撤出約75名陸軍特種部隊人員。這是美國安全反恐政策過去一周在中非與西非動盪地區面臨的第二個重大打擊，查德、尼日正放棄與美國多年來的合作，轉向與俄羅斯建立夥伴關係。

紐約時報、華盛頓郵報報導，這次在查德的變動影響近百名美軍特種部隊士兵，這些人為期6個月的輪調即將結束，除非在最後一刻出現外交進展，否則美軍計畫在本周末開始撤離，並在5月1日之前撤離完畢。外傳會有少數美國軍人留在查德境內，在大使館工作或從事不同顧問工作的美國軍事人員不受影響。

美軍從查德撤出特種部隊之前，拜登政府才宣布未來數月會從尼日撤出1000多名美國軍事人員。五角大廈被迫撤軍，來回應非洲政府要求重新針對美國軍事人員在非洲行動的規則與條件。

分析人士指出，查德與尼日都希望獲得更有利於自身利益的條款。美軍從尼日撤軍已是最終決定，但查德的情況可能只是暫時性的，美方打算與查德針對安全關係進行談判，撤離部隊有可能會在查德5月6日總統大選之後重返。

美國官員透露，查德空軍參謀長艾哈邁德（Idriss Amine Ahmed）是透過信函與美方溝通，並非透過傳統外交管道。

在美軍軍事顧問撤出查德、尼日之際，尼日、馬利、布吉納法索正放棄多年來與美國的合作，轉而與俄羅斯建立夥伴關係，或至少正在探詢與莫斯科建立更緊密的安全關係。

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