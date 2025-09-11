屏東潮州凝聚共識　公民審議共議建基老街創生藍圖

▲潮州鎮公所舉辦建基老街創生藍圖公民審議課程 。（圖／潮州鎮公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

潮州鎮公所為延續建基老街的活化成果，推動地方創生願景，於10日下午在三樓禮堂舉辦「在地聲音怎麼說？共議建基老街創生藍圖」公民審議課程。活動邀集地方鄉親踴躍參與，透過交流與討論，凝聚共識，共同規劃老街的未來方向。

活動由主任秘書王建元致詞揭開序幕，課程特別邀請中山大學公共事務研究所謝政勳教授與大仁科技大學多媒體設計系文創碩士在職專班副主任李榮富老師共同主持，以深入淺出的方式引導民眾思考，現場氣氛熱烈，展現居民對地方公共議題的高度關注。

建基老街自日治時期即為潮州重要商業聚落，承載深厚人文底蘊。鎮公所自112年推動「建基老街公民審議計畫」以來，透過系列課程、分組討論及公開票選，逐步凝聚居民共識，並依序提出四大願景方案，包括「老街美化大改造」、「網美市集」、「戲說潮庄」及「來潮州庄溜溜」。

3年來，計畫已逐步落實：113年度完成老街街區美化及網美市集，成功提升吸引力；114年度則推出「戲說潮庄」，並將於大潮祭期間發表「來潮州庄溜溜」走圖集章遊戲，讓遊客體驗潮州文化並兌換好禮，進一步推動深度旅遊。

代理鎮長黃有成表示，本次課程不僅回顧3年成果，更著眼於未來發展方向。鎮公所將持續舉辦公民審議課程，廣納地方意見，發掘更多創意與可行方案，作為後續政策推動的重要依據，讓建基老街成為兼具歷史底蘊與文化活力的亮點街區。