南投戲院業者分享地方創生　南投青發所推NEXT⁺實驗室　

▲南投NEXT⁺實驗室邀請南投戲院業者分享地方創生經驗。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

為積極回應南投縣長期面臨的人口老化、青年外移與產業活力不足等挑戰，南投縣青年發展所啟動「南投NEXT⁺實驗室」，以「輕踏土地慢學生活」為核心，培育青年成為推動地方創生與再造城鄉活力的關鍵動能，歡迎青年朋友踴躍上網報名參加。

縣府青年發展所表示，這次實驗室特別設計五場系列課程，圍繞著「場域經營」、「地域文化」、「品牌經營」三大實用主題，透過系統性的引導，由淺入深的課程設計，從案例分享、手作互動到專案輔導，引導青年將學習成果轉化成可執行方案與實際行動。

▲南投NEXT⁺實驗室系列課程進行中。（圖／南投縣政府提供）

課程講師除邀請水里蛇窯、南投戲院、原夢觀光農園等在地單位，也包含具備專業經驗的跨領域講者，協助參與青年從成功案例中學習方法並歸納行動策略，從地方觀察、問題診斷到方案設計，陪伴青年進入「經驗共學、行動實踐」的歷程，同時透過青年資料庫建立與後續相關資源支持，逐步推動青年返鄉創生藍圖之實踐，為南投注入新的活力與希望。

青年發展所指出，系列課程還將於8月28日、9月2日、9月16日陸續登場，欲了解更多有關課程訊息，請上青年發展所官網(youth.nantou.gov.tw)及追蹤「南投好青年」臉書粉絲專頁掌握更多動態。