曾推大麻合法化！泰國新總理是華裔富豪　從政之路一次看

▲現年58歲的阿努廷出身政商世家，曾任副總理、內政部長及衛生部長。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國自豪黨領袖阿努廷5日當選泰國新一任總理，他表示，他將努力解決國家問題，全力以赴，「我必須日日工作，充分利用每一天，一天也不能休息」。隨著登上總理大位，他的身分背景也受到關注，出身政商世家的他2004年投入政壇，因推動大麻合法化聲名大噪。

路透、美聯社等報導，阿努廷（Anutin Charnvirakul，中文名：陳錫堯）來自華裔富商家庭，父親是泰國政商兩界重量級人物，他從曼谷私校畢業後便前往美國深造，攻讀工程學位，並在1990年加入父親建設公司「中泰公司」（Sino-Thai）擔任總裁。

到了2004年，阿努廷投身政壇加入前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）創立的泰愛泰黨，出任公共衛生部副部長。但2007年泰愛泰黨遭解散，他被判處禁政5年，並於2012年重返政壇當上泰自豪黨黨魁，借助人脈鞏固地方基礎，同時憑藉著與保守菁英的關係，讓所屬政黨幾乎在歷屆內閣都占有一席之地。

在2019年與2023年的大選之中，阿努廷都被視為總理熱門人選，儘管當時未能當選，但他成功以新冠疫情的表現以及2022年推動大麻合法化聲名大噪。在2023年接受路透採訪時，他毫不掩飾對於問鼎總理的野心，直說「我更年輕、更有活力，也更了解民主制度下的政治」。

分析師那蓬（Napon Jatusripitak）形容，阿努廷是一名務實政治家，與戴克辛如出一轍，且阿努廷與所屬政黨是泰國政壇少見連結兩大勢力的橋樑，一邊是掌控地方政治的強大家族，另一邊是頗具影響力的保皇派，「他已將自己的政黨定位成泰國保守勢力最可靠的守護者」。

阿努廷此次總計贏得311票，遠超過247票門檻，他與他的政府預計在近日取得泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）正式任命之後就職。不過如今的泰國經濟停滯面臨嚴峻挑戰，泰柬歷經邊境衝突之後關係緊張，加上政局動盪，這些都將是阿努廷上任總理之後所要面臨的挑戰。