國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰王御准！阿努廷正式出任總理　承諾4個月內解散國會

▲▼ 泰國自豪黨黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul，中文名：陳錫堯）正式接獲泰王御准出任新總理。（圖／路透）

▲阿努廷正式出任泰國總理。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國自豪黨黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul，中文名：陳錫堯）7日在泰王御准後出任新總理，並承諾將在4個月內解散國會重新大選。阿努廷說，他將會優先解決4大問題，分別是經濟、柬埔寨邊境衝突、自然災害與社會問題，全力工作，不休假、不休息。

曼谷郵報、法新社等報導，現年58歲的阿努廷成為泰國兩年來第3位總理，接替因「違反道德操守」遭憲法法庭解職的前總理貝東塔。針對在野的人民黨支持其出任總理的條件，阿努廷明確表示，「我將在4個月內解散國會」，會任命具能力的部長，精心挑選內閣成員，不設試用期，要在有限任期內有效施政，內閣成員將沒有休假、沒有與家人放鬆的時間，全力投入施政工作。

阿努廷列出四大施政重點：

1.經濟方面：承諾降低民眾生活開支、能源及交通成本，解決債務問題，提高個人、企業、社區的收入。

2.邊境安全：將與柬埔寨尋求和平解決方案，但泰國絕不會讓出一平方公分領土，也承諾向受衝突影響邊境省分的泰國家庭提供賠償。

3.自然災害：持續完善前擔任內政部長時所建立的預警系統。

4.社會問題：加快打擊販毒、人口販運、詐騙、賭博、線上賭博等犯罪活動，並與鄰國合作對抗各種威脅。
 

