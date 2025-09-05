判決倒數！泰前總理戴克辛突搭機離境　飛往杜拜

▲戴克辛強調，他打算在8日返回泰國。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國76歲前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）4日晚間突然搭乘私人飛機離開泰國，飛往杜拜。但時機點相當敏感，他的女兒貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）上周才被解除總理職務，5日即將選出新總理，法院9日還會對他做出可能導致他入獄的新裁決，如今外界開始盛傳他可能不會返回泰國。

路透、美聯社、CNN等報導，戴克辛起初透過社群媒體發文稱打算前往新加坡進行健康檢查，在移民當局確認無法院命令禁止他出境之後，他的私人飛機從曼谷廊曼國際機場起飛。飛機起初往新加坡的方向飛行，但在空中盤旋轉向之後，朝印度的方向飛去，接著飛往杜拜。

戴克辛後來說明，由於機師被告知無法降落在新加坡實里達機場（Seletar Airport，機場在當地晚間10時關閉），「我決定讓機師改飛杜拜」，因為在杜拜有他的醫師，「在等待杜拜機場發出許可的同時，機師盤旋相當長一段時間，後來才飛往杜拜」。他強調，他打算在8日返回泰國。

วันนี้ผมตั้งใจเดินทางไปสิงคโปร์เพื่อไปตรวจสุขภาพ กับหมอที่เคยดูแลระหว่างอยู่ต่างประเทศ



ตม.ที่ไทย ถ่วงเวลาผมไว้เกือบ 2ชั่วโมง ทั้งๆที่ผมได้ชนะคดี ที่ถูกห้ามออกเดินทางไปต่างประเทศมาแล้ว มีสิทธิเดินทางเช่นเดียวกับคนไทยทั่วไป



ระหว่างเส้นทางบิน นักบินแจ้งว่า การที่โดน… — Thaksin Shinawatra (@ThaksinLive) September 4, 2025

只不過，泰國國內普遍猜測戴克辛可能不會返回泰國，這可能是他再度開始自我流亡的序幕。戴克辛2001年2月出任總理，但2006年因泰軍政變遭解職，因而流亡海外，居住在杜拜等地，儘管2008年短暫返國，但隨後再度流亡。

2023年，戴克辛返回泰國之後，因貪污濫權等案件服刑8年，接著以健康狀況為由送醫，隨後獲泰王赦免。儘管被判刑，但他並未在監獄過夜，而是在曼谷警察總醫院服刑，引發是否享有特殊待遇的質疑，最高法院將於9日裁決他在醫院服刑時間是否計入刑期，若屆時判決對他不利恐將入獄。