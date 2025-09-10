高雄總圖謎片女主角「台灣臀后」身分曝！頂大外文系學霸斜槓拍AV

記者閔文昱／綜合報導

高雄市立圖書館總館近日捲入「謎片風波」，一段長達13分14秒的成人影片在網路瘋傳，內容涉及偷窺、性行為等情節，場景明顯取景於高雄總圖，不僅在書架間有不雅互動，甚至延伸至無障礙廁所內「激戰」，引發社會譁然。隨著事件發酵，女主角「台灣臀后」的真實身分也遭起底。

據了解，事件女主正是網紅兼成人影像創作者「台灣臀后」，畢業於國內頂尖大學外文系，曾任健身教練，3年前因疫情影響轉向拍攝成人影片，至今產出超過200部作品，作品語言涵蓋中、英、台語。她善於將時事改編為題材，曾因二創「超派鐵拳」爆紅，近期更脫下口罩露臉，人氣飆升至IG 51萬粉絲、X平台近30萬追蹤。

▲「台灣臀后」在高雄總圖拍成人影片掀起熱議，如今身分也曝光了。（圖／翻攝當事人社群，下同）

隨著謎片曝光，高雄地檢署主動分案調查，檢察官已指揮警方展開拘提與搜索，並傳喚相關涉案人到案說明。檢方指出，若在公共場所拍攝不雅影片，恐涉犯《刑法》妨害風化罪，最重可判處一年以下有期徒刑，若涉及營利則刑責更重；同時提醒民眾切勿下載或轉傳，以免觸法。

「台灣臀后」至今未公開回應，僅在9日火速關閉擁有逾51萬追蹤的IG帳號，但在其他收費平台與社群仍持續發布新作品。館方則強調，事發當時並未接獲讀者反映，後續已全面檢視監視系統與巡查機制，並將全力配合檢警調查，防止類似事件再次發生。