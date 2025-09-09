高雄總圖拍謎片「警方要抓人」　台灣臀后51萬追蹤IG消失

記者鄒鎮宇／綜合報導

近日一段18禁不雅影片在網路瘋傳，拍攝地點為高雄市立圖書館總館，而拍攝的女生身分也曝光，為自稱「台灣臀后」的女網紅。高雄地檢署主動分案調查，稍早檢察官指揮偵辦，已下令拘提、搜索，警方也出動。豈料，台灣臀后51.2萬粉絲的IG突然消失，無法搜尋。

「台灣臀后」日前疑似在高雄市立總圖拍攝A片，隨後放在限定會員觀賞的平台，影片標題寫「圖書館女孩」，內容涵蓋偷拍、在廁所激戰等，片長13分14秒。

▲女網黃「台灣臀后」有51萬追蹤的IG，9日無預警消失。（圖／翻攝當事人社群）



高雄地檢署今9日主動分案調查，稍早檢察官指揮偵辦，已下令拘提、搜索，警方也出動，將拘捕「台灣臀后」到案說明。警方表示，已經著手調閱相關影像，全力追查涉案人員，若在公共場所進行不雅行為，恐涉及《刑法》妨害風化罪，最重可處一年以下有期徒刑，另意圖營利者還可加重處罰；同時呼籲民眾勿下載或轉傳相關影片，以免誤觸法網。

「台灣臀后」在IG有51.2萬粉絲、X平台也有29.3萬人追蹤，時常在社群PO出大尺度照片、影片，是一名有知名度的網黃，影片作品高達250部、圖片則近500張。

然而，截至9日晚間7時許，「台灣臀后」有51.2萬人追蹤的IG已無法瀏覽，但其餘社群平台、收費平台仍可觀看，「台灣臀后」9日也未發文回應。