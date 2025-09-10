果粉注意！預購iPhone 17送五大好康　通路推舊款優惠同步吸睛

▲傑昇通信將與蘋果官方同步開放預約 。（圖／傑昇通信提供）

記者吳立言／綜合報導

蘋果全新 iPhone 17 系列將於台灣時間 9 月 12 日晚間 8 點開放預購，並在 9 月 19 日正式開賣。全台最大連鎖通訊門市傑昇通信今（10日）宣布，將與蘋果官方同步開放預約，並祭出「五大好康」，包括贈送價值 1,440 元的新機防護組合、電信續約與攜碼優惠、舊機回收最高折抵 3 萬元，以及抽獎活動送出 iPhone 16 系列等，吸引果粉提前卡位。

根據傑昇通信規劃，消費者只要在開賣前至門市登記想要的 iPhone 17 型號、容量及顏色，就能優先鎖定新機。完成取機後，可獲得 imos 透明軍規防摔殼（市價 890 元）及康寧玻璃保護貼半價加購優惠（原價 1,090 元，優惠價 540 元），合計價值 1,440 元。

此外，傑昇通信同步提供多項購機優惠，包括：

◆舊換新最高折抵 30,000 元

◆電信門號續約、攜碼高額折扣

◆抽 iPhone 16 Pro 等 3C 好禮

此次 iPhone 17 系列全面搭載 A19 處理器，前鏡頭升級至 4,800 萬畫素，並強化散熱與續航，全系列均配備 120Hz 螢幕，儲存容量自 256GB 起跳，售價維持不變，部分型號甚至小幅降價。業界預期，Pro 與標準版因價格策略加上新色效應，將出現供不應求。

至於舊款機型，蘋果已正式下架 iPhone 16 Pro、16 Pro Max、15 與 15 Plus。傑昇通信提醒，部分舊機仍具價格優勢，例如 iPhone 16（128GB）目前售價為 24,490 元，相較上市價便宜 5,410 元，降幅達 18%，是想省荷包果粉的另一選擇。