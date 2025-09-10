小米總裁熬夜看iPhone「變化最大一年」 驚嘆：17的確很強

　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

小米總裁盧偉冰熬夜看iPhone「變化最大一年」 驚嘆：17的確很強

▲▼iPhone 17。（圖／路透）

▲iPhone 17被評大升級「另類降價」。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

蘋果發表iPhone 17系列新機，外界普遍認為是一次大改款「大升級」，而且是一種另類的降價，新一代iPhone變革在網路上討論熱烈，業內人士也紛紛對iPhone 17評價。小米集團總裁盧偉冰發文直指「我認為這絕對是iPhone變化最大的一年」，iPhone 17標準版的確很強，牙膏擠爆了。

今年受到關稅等影響，外界普遍預期iPhone 17系列將會大漲價，未料蘋果不僅維持iPhone 17系列完全沒漲價，都維持跟去年一樣799、1099、1199美金的價格，但容量都從128G進階到256G，嚴格來說算是「另類降價」，甚至獲評今年是一次大升級。

盧偉冰今（9日）清晨發文，稱熬夜看完蘋果發布會，評價今年推出的新機，「我認為這絕對是iPhone變化最大的一年。」他稱iPhone 17標準版的確很強，牙膏擠爆了，而新款的iPhone 17 Air非常驚豔，有可能會重新激活（活化）超薄手機市場，至於iPhone 17 Pro的全新設計有爭議，但辨識度的確是拉滿了。

盧偉冰最後下結論稱，「今年將會是手機型態變化的大年」，值得期待。

不僅如此，OpenAI CEO奧特曼也發文稱，「這是我一段時間以來第一次真正想要升級iPhone！看起來很酷。」

▲▼iPhone 17系列新上市，一圖看懂規格、性能與售價差異 。（圖／記者蘇晟彥製）

09/09 全台詐欺最新數據

541 2 0986 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

