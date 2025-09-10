Joeman開箱「本人升級變化比iPhone還多」　網一排喊扯：Joeman Air

▲網友驚嘆Joeman每年的變化，比iPhone還多。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）



網搜小組／董美琪報導

百萬YouTuber「Joeman」近年多次受邀參加蘋果總部活動，此次也在會後第一時間上傳iPhone17系列的現場開箱影片。影片曝光後，有網友在論壇驚呼「Joeman每年的變化比iPhone還誇張！」、「變成Joeman Air」，貼文一出立刻引起熱烈討論，而Joeman本人也親自現身留言區互動回覆。

Joeman近年瘦身有成，今天凌晨他火速在第一時間上架蘋果發表會新機開箱影片，讓許多網友對他上片的速度感到佩服。不過，也有不少人將焦點落在Joeman本人，許多網友驚呼「Joeman每年的變化比iPhone還誇張！」甚至有人打趣表示「開箱iPhone不如開箱Joeman」，留言區瞬間引發熱烈討論。

不少粉絲留言：「眼尖的網友發現Joeman的升級幅度比iPhone 17還多。他不是Joeman，他是Joeman Air」、「每年擠掉的體重比蘋果牙膏多」、「Joeman自我升級的程度，比iPhone高好幾代」、「九妹從Pro Max變成Air」、「這局九妹勝！」更有人笑說「原來他是在開箱自己」。

對於外界驚嘆，Joeman也親自在留言區回應，透露自己曾經想過「要怎麼做才可以被邀請到蘋果總部開箱？」如今不僅成為台灣少數能受邀體驗的創作者，更因持續「自我進化」成為話題焦點。