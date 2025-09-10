實測iPhone Air！Joeman推「1類人」最適合入手　關鍵曝光

▲Joeman開箱實機。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

記者周亭瑋／綜合報導

蘋果（Apple）10日凌晨舉辦秋季發表會，全新iPhone 17系列正式登場。百萬YouTuber Joeman一如往年，第一時間開箱最新 iPhone 17系列，給出實機上手後的直觀評價，掀起網友熱烈回響。

在iPhone 17 Pro部分，Joeman展示了全新橘色機身，近看帶有消光質感，他笑說，「有點難駕馭，但其實滿美的。」只見機身圓潤度與細節表現理想，前後均採最新陶瓷晶盾，並加入新的抗反光塗層，若不貼保護貼，螢幕反光問題能明顯改善。

▲▼全新橘色機身，帶有消光質感，相機則新增8倍光學變焦。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

他也指出，最大亮點是新增8倍光學變焦，與前後鏡頭同時有錄影功能，還有機身內建天線，預期收訊品質會比以往更好。

而最讓他驚艷的，就是僅5.6mm厚的iPhone Air。Joeman認為，這款新機外型非常漂亮、非常科幻，側邊亮面金屬搭配圓潤邊角，手感出色，甚至薄到「拍照按鈕、開關機鍵的厚度就只比它薄一點點。」

▲超輕薄的iPhone Air。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

他坦言，唯一的短版是續航力，雖然A19晶片能效優化，但對重度使用者可能仍有壓力；不過，他強調，若非長時間重度使用，「完全可以考慮。」

對此，大票網友紛紛回應，「太速了man哥」、「最喜歡看九妹介紹iPhone」、「太誇張，官網都還沒看清楚，已經剪好shorts了」、「九妹的速度可能比iPhone17的處理器還快，真的太神啦」、「每年都期待九妹的開箱與解說，加油」。

