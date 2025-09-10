存款逾3億成焦點　鍾東錦：娶到好老婆！每年申報被都凌遲一次

▲苗栗縣長鍾東錦夫妻存款超過3億引各界矚目，他透過臉書回應娶到好老婆，強調如實申報卻屢被凌遲。（圖／記者翻攝苗栗縣政府官網）

記者楊永盛／苗栗報導

監察院廉政專刊昨（9）天公布各縣市長財產明細，苗栗縣長鍾東錦存款3億元引發各界關注。鍾今天透過臉書回應，自承妻子陳美琦生在鉅富之家，繼承土地難以度計，鍾不解清白交代財產，竟成為政敵操弄仇恨的工具？每年財產申報都要被拿出來凌遲一次，是否真的要向某些政客學習如何「技巧性」申報財產，才能安穩度日？

廉政專刊昨天公布鍾東錦申報資料，鍾名下有竹苗地區61筆土地，7筆建物，另信託61筆土地、3筆建物，1輛賓士車，存款3億96萬5216元，還有3161萬4832元的美債、28筆保險，事業投資統日實業公司690萬元。鍾東錦昨未正面回應此事，今天在個人臉書公開回應。

鍾東錦說：「我的運氣很好，娶到一個好老婆，在我最艱困的時候，扶持著我到今天。美琦生在鉅富之家（據指出：鍾妻娘家在新竹縣竹北高鐵特定區等地擁有大片土地），繼承土地難以度計。」但她不計較他的過去跟了數十年，本可清閒度日，卻因為從政，總被政客誣陷而輾轉難眠，問她怎麼了，往往笑著說聲沒事，然後就別過頭去，但他內心的歉疚不言可喻。

▲鍾東錦認為，清白交代竟成為政敵操弄仇恨的工具。（圖／翻攝鍾東錦臉書）

鍾東錦說，土地售出本就該誠實申報，增加的數額都是可供查證的公開資訊，但曾幾何時，清白交代竟成為政敵操弄仇恨的工具？這情形每年財產申報都要被拿出來凌遲一次，是否真的要向某些政客學習如何技巧性申報財產，才能安穩度日？

鍾東錦指出，政治人物的財產申報，一直是政客以及網紅代議士們的主戰場，以黨為界，雙重標準，對不合常理的申報視而不見，但據實申報的人卻反受檢討，是常態，也是病態，是台灣選風敗壞下的縮影。更令人驚訝的是，歷經大罷免大失敗的教訓，這群人非但沒有因此而覺醒，依舊採取極端以及影射扭曲的方式，運用媒體與輿論，陷人於罪，不需負責也不用證據。他相信人民有眼能看、有耳能聽、有智慧能辨善惡、有心能感受真情，相信誠實的價值，相信台灣未來還有奇蹟。

▲鍾東錦感嘆，每年財產申報都要被拿出來凌遲一次。（圖／記者楊永盛攝）

鍾東錦說：「沒有人為國家空轉一年而道歉，而持續用同樣的方式把故鄉推向撕裂的邊緣。」這讓他想起大罷免時妻子美琦只是經過了連署攤位，就被對手誣指為率眾恐嚇罷團，而這群代議士沒有一個人不知道這件事情，卻沒有人伸手阻止，放任不實與虛假的新聞，傷害妻子、迫害家人，只要對選舉有益，這群人就算捏造謊言也在所不惜。