　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

追加預算過了！　監察院恢復公職人員財產申報介接服務

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

監察院日前因預算遭大幅刪減，取消公職人員申報財產授權介接服務，不少民代抱怨財產申報變麻煩，也讓監察院副院長李鴻鈞氣得大罵「麻煩是你們造成的啊！」監察院今（9日）宣布，屢獲外界反映，迫切希望恢復授權介接服務，爰編列追加預算以恢復此項服務，相關預算獲得立法院支持，並於8月29日三讀通過，因此自114年9月起，恢復相關服務。

在野黨大幅刪減、凍結中央政府總預算，其中監察院業務費遭刪逾96%，面對斷水斷電危機，監察院3月曾召開記者會宣布將提起釋憲。而監察院副院長、前國親聯盟立委李鴻鈞表示，現在很多以前的的立委同事打電話向他抱怨，為何財產申報變得這麼麻煩，他則回應相關預算被刪了，「麻煩是你們造成的，不是我們要的啊」。

監察院今宣布，自114年9月起，針對本年度應向監察院及法務部辦理就(到)職及定期財產申報之公職人員，恢復114年9月16日、114年11月1日及114年12月16日三批次申報（基準）日之財產申報授權介接服務。

監察院表示，前因114年度預算經立法院刪減，無預算支應授權介接財產資料服務，於本年3月1日起，停止該項服務，致全國應向監察院及法務部所屬各政風機構申報財產之公職人員約6萬餘人，需自行蒐集財產資料辦理申報。停止服務期間，監察院屢獲外界反映，迫切希望恢復授權介接服務。

監察院爰編列追加預算以恢復此項服務，相關預算獲得立法院支持，並於8月29日三讀通過，監察院即著手進行授權名單彙整、相關資訊及合約調整等恢復授權介接服務之相關前置行政作業，俾使向監察院及法務部申報財產之公職人員均能如期使用該項服務。

監察院呼籲，申報人善加利用授權介接財產資料之服務，該服務不僅開創「財產申報像網路報稅一樣便利」新頁，亦提升財產申報正確率、降低裁罰風險，更大幅減輕公職人員蒐集財產資料之繁累。針對得適用最近一次申報（基準）日114年9月16日之申報人，若屬應向監察院申報財產之申報義務人而尚未授權者，即日起至114年9月23日止，請以紙本授權書（監察院陽光法令主題網首頁>便民服務>書表下載>介接「財產申報資料」紙本授權書）向監察院提出申請。已提出申請概括授權服務者，該梯次的申報人於114年10月21日至114年12月16日，請自行以自然人憑證下載同年9月16日當日財產資料參考申報。

至於本年度定期申報，以114年11月1日為申報（基準）日，及本年度提供最後一次申報（基準）日為12月16日的財產參考資料，下載資料之起訖日期，監察院均將另函通知並公告於監察院陽光法令主題網。

監察院說明，該授權介接財產資料服務係經由申報人及其配偶同意授權，透過建置之查核平臺向相關政府機關及金融機構等530餘個受查詢機關（構），介接特定「申報（基準）日」之財產資料，提供申報人於「全國公職人員財產申報系統」辦理財產申報時下載參考使用，以減省申報人自行蒐集財產資料，並提升財產申報之正確性，現已約有95%以上之公職人員使用該服務，獲致信賴與好評。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4小黨宣布合作！同選區只推一人
柯文哲7千萬交保「是民進黨設計的局」　媒體人分析劇本：高招
iPhone 17明晨登場！亮點一次看　還有2新品曝光
終究是自己生的！逆子街頭慘死　母悲痛認屍
獨得5.97億！他順路買...隨手扔茶几驚見中大獎
快訊／三立台八女神結婚了！　突公布喜訊
獨／想讓拾荒嬤吃熱飯！他撿32元舊電鍋變貪污犯　淚問：會被關
柯文哲回歸「攪動台灣政壇」　BBC預言3大關鍵走向
午後變天！　大台北地區防較大雨勢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拆公館圓環施工黑暗期　北市府預告塞兩個月：但不填平會塞兩年

4小黨宣布合作拚2026選戰　同選區共推「提出讓人不用猶豫的人選」

聯合國推案外交部首推用國名、台灣也不排除　徐巧芯等組團赴紐約

諷賴清德「無法突破同溫層」　國民黨：執政無能只會甩鍋中共

談柯文哲交保　侯友宜籲「司法要贏民心」：人民眼睛是雪亮的

民進黨有1兆美元海外黨產？　美西黨部斥造謠：依法追訴、絕不姑息

陳亮妤升任健保署長　王鴻薇控濃厚「信賴」背景：官運像坐噴射機

李洋接掌首任運動部長　藍委點3體育缺失：盼翻轉治理

追加預算過了！　監察院恢復公職人員財產申報介接服務

藍營稱柯文哲交保下一步「釋放造假連署國民黨工」　綠酸三盲

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

【私人物品曝光】柯文哲今退房交保！　驚見志工幫搬走「兩大袋書」

拆公館圓環施工黑暗期　北市府預告塞兩個月：但不填平會塞兩年

4小黨宣布合作拚2026選戰　同選區共推「提出讓人不用猶豫的人選」

聯合國推案外交部首推用國名、台灣也不排除　徐巧芯等組團赴紐約

諷賴清德「無法突破同溫層」　國民黨：執政無能只會甩鍋中共

談柯文哲交保　侯友宜籲「司法要贏民心」：人民眼睛是雪亮的

民進黨有1兆美元海外黨產？　美西黨部斥造謠：依法追訴、絕不姑息

陳亮妤升任健保署長　王鴻薇控濃厚「信賴」背景：官運像坐噴射機

李洋接掌首任運動部長　藍委點3體育缺失：盼翻轉治理

追加預算過了！　監察院恢復公職人員財產申報介接服務

藍營稱柯文哲交保下一步「釋放造假連署國民黨工」　綠酸三盲

拆公館圓環施工黑暗期　北市府預告塞兩個月：但不填平會塞兩年

葛拉斯諾7局飆11K！大谷翔平關鍵二壘安 道奇3：1勝洛磯

4小黨宣布合作拚2026選戰　同選區共推「提出讓人不用猶豫的人選」

台股再創新高　一表看五檔超高人氣台股ETF

高雄男當街遭噴辣椒水痛毆！500萬現金被搶　警台中桃園逮4嫌

南韓警戒「立百病毒」　羅一鈞曝觀察：國際疫情無明顯改變

海水突然漲潮「2男童受困淹水沙坑」　民眾瘋狂挖沙搶救畫面曝

首屆世界賞鳥博覽會20、21日在台中　觀光署盼吸引國外高端客

聯合國推案外交部首推用國名、台灣也不排除　徐巧芯等組團赴紐約

「一切都像假的」　OpenAI執行長嘆：社群不再真實、連真人也像AI

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

政治熱門新聞

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

北檢抗告柯文哲　律師分析2可能：不想承擔任何責任

柯文哲交保只談3件事！粉專：難得的政治人物

快訊／總統府回應柯文哲：不評論司法個案　也不接受非事實的抹黑

柯文哲喊乾淨　吳靜怡：在橘子眼中是最殘酷諷刺

重現高腰阿北穿搭　柯文哲穿KP衫輕裝赴北院出庭

柯文哲再戰總統2條件　不必等到定讞

快訊／返家被問北檢將提抗告　柯文哲反應曝

稱與柯文哲無恩怨　郝龍斌切割游淑慧

民進黨稱被法院認證造謠　黃揚明：和解就無敗訴問題

交保完首談話提韓國瑜　柯文哲：我才知道健保看一次門診要170塊

總統府再回應柯文哲：攻擊元首無助釐清事實　盼民眾黨勇敢面對

不只離島！國民黨財劃法「分母寫錯」雲林少27億　藍縣市長哀鴻遍野

柯文哲交保後今首出庭　直面友性證人

更多熱門

相關新聞

縣市長財產申報曝　陳其邁揹1250萬房貸、鍾東錦百筆土地存款3億

縣市長財產申報曝　陳其邁揹1250萬房貸、鍾東錦百筆土地存款3億

監察院今（9日）公布最新一期廉政公報，包含部分縣市首長，根據財產申報，高雄市長陳其邁存款351萬8280元、債務1396萬4275元、主要用於購置不動產；苗栗縣長鍾東錦財力驚人，名下土地上百筆、存款3億96萬5216元、還有3161萬4832元的美債；雲林縣長張麗善存款2299萬9851元，還有總值517萬5000元的合庫金股票交付信託。

議會財產申報　謝典林財力曝光、南投縣議長欠債破5億

議會財產申報　謝典林財力曝光、南投縣議長欠債破5億

多個縣市道路名稱有「番」、「蠻」涉族群歧視　監察院要查了

多個縣市道路名稱有「番」、「蠻」涉族群歧視　監察院要查了

特教生遭獨關教室癲癇發作亡　家屬靠監院報告逆轉官司獲國賠600萬

特教生遭獨關教室癲癇發作亡　家屬靠監院報告逆轉官司獲國賠600萬

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

關鍵字：

監察院財產申報介接服務預算公職

讀者迴響

熱門新聞

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

獨／台中惡霸毆母遭多人痛打　7天後被亂刀砍死　

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

即／高雄麥當勞驚見屍體　48歲男鎖廁所內死亡

好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

林采緹變情趣用品老闆　營收破千萬

女客酒醉被壓進廁所！海鮮料理店長「鋪垃圾袋」硬上：是妳我不悔

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

更多

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面