追加預算過了！　監察院恢復公職人員財產申報介接服務

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院日前因預算遭大幅刪減，取消公職人員申報財產授權介接服務，不少民代抱怨財產申報變麻煩，也讓監察院副院長李鴻鈞氣得大罵「麻煩是你們造成的啊！」監察院今（9日）宣布，屢獲外界反映，迫切希望恢復授權介接服務，爰編列追加預算以恢復此項服務，相關預算獲得立法院支持，並於8月29日三讀通過，因此自114年9月起，恢復相關服務。

在野黨大幅刪減、凍結中央政府總預算，其中監察院業務費遭刪逾96%，面對斷水斷電危機，監察院3月曾召開記者會宣布將提起釋憲。而監察院副院長、前國親聯盟立委李鴻鈞表示，現在很多以前的的立委同事打電話向他抱怨，為何財產申報變得這麼麻煩，他則回應相關預算被刪了，「麻煩是你們造成的，不是我們要的啊」。

監察院今宣布，自114年9月起，針對本年度應向監察院及法務部辦理就(到)職及定期財產申報之公職人員，恢復114年9月16日、114年11月1日及114年12月16日三批次申報（基準）日之財產申報授權介接服務。

監察院表示，前因114年度預算經立法院刪減，無預算支應授權介接財產資料服務，於本年3月1日起，停止該項服務，致全國應向監察院及法務部所屬各政風機構申報財產之公職人員約6萬餘人，需自行蒐集財產資料辦理申報。停止服務期間，監察院屢獲外界反映，迫切希望恢復授權介接服務。

監察院爰編列追加預算以恢復此項服務，相關預算獲得立法院支持，並於8月29日三讀通過，監察院即著手進行授權名單彙整、相關資訊及合約調整等恢復授權介接服務之相關前置行政作業，俾使向監察院及法務部申報財產之公職人員均能如期使用該項服務。

監察院呼籲，申報人善加利用授權介接財產資料之服務，該服務不僅開創「財產申報像網路報稅一樣便利」新頁，亦提升財產申報正確率、降低裁罰風險，更大幅減輕公職人員蒐集財產資料之繁累。針對得適用最近一次申報（基準）日114年9月16日之申報人，若屬應向監察院申報財產之申報義務人而尚未授權者，即日起至114年9月23日止，請以紙本授權書（監察院陽光法令主題網首頁>便民服務>書表下載>介接「財產申報資料」紙本授權書）向監察院提出申請。已提出申請概括授權服務者，該梯次的申報人於114年10月21日至114年12月16日，請自行以自然人憑證下載同年9月16日當日財產資料參考申報。

至於本年度定期申報，以114年11月1日為申報（基準）日，及本年度提供最後一次申報（基準）日為12月16日的財產參考資料，下載資料之起訖日期，監察院均將另函通知並公告於監察院陽光法令主題網。

監察院說明，該授權介接財產資料服務係經由申報人及其配偶同意授權，透過建置之查核平臺向相關政府機關及金融機構等530餘個受查詢機關（構），介接特定「申報（基準）日」之財產資料，提供申報人於「全國公職人員財產申報系統」辦理財產申報時下載參考使用，以減省申報人自行蒐集財產資料，並提升財產申報之正確性，現已約有95%以上之公職人員使用該服務，獲致信賴與好評。