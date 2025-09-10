陸火箭軍大動作整頓！倒查九年揪掮客　終止180家個人和企業採購權力

▲火箭軍後勤部採購和資產管理局宣佈終止74位評標專家和116家供應商採購權力。（圖／翻攝環球日報）

記者魏有德／綜合報導

大陸火箭軍體系近年陸續傳出高階軍官將領落馬，火箭軍整改的傳聞亦在中外軍事相關輿論經常被提及。據了解，大陸火箭軍近期針對軍隊採購領域展開大規模整頓，自8月28日至9月1日連續發出180條公告，取消74名評標專家與116家供應商的資格。值得注意的是，採購部門倒查最久可追溯至九年前的項目，強調對軍購環節錯誤的「零容忍」。

《環球時報》報導，多數評標專家被認定「評審錯誤影響結果」，其中一人因2016年的評審問題而遭追責，顯示火箭軍正逐一翻查舊案。

部分情節嚴重者則被界定為「掮客」，即利用中介角色牟利，嚴重破壞採購秩序，這類人員被終身禁止參與軍隊項目評審，其名下企業亦被禁止參加投標，並不得代理其他公司參與軍購活動。

公告名單中還出現大陸央企身影，該企業擁有通信工程總承包一級資質，曾參與「八橫八縱」國家光纜網路建設及南極科考通信保障等重大項目，但因在軍購中存在圍標行為，自8月29日起被暫停在火箭軍範圍內的投標資格。此外，某郵政速遞物流股份有限公司則因提交虛假材料，被全軍範圍內取消採購資格。

軍方人士強調，透過持續回溯檢視歷年採購紀錄並公開處置，彰顯整肅軍購紀律、維護採購公平的決心。外界認為，這場清理不僅針對當下，更釋放出「倒查必嚴、違規必懲」的訊號。