配戴VR眼鏡360度掌握戰場　陸新型100式坦克大秀智能化

▲新型100式主戰坦克亮相九三閱兵式，強調高度信息化、智能化功能。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

擺脫過去傳統主戰坦克大尺寸大重量，中國新型100式坦克跟進時代智能變化，除了無人炮塔提高作戰人員的生存力外，還為坦克乘員佩戴VR眼鏡，可360度掌握戰場全景，傳感器和資訊共享更容易做到先敵開火。分析指出，中國陸軍地面裝甲戰車從99時代轉入100時代，代表著解放軍已朝著信息化、智能化、無人化方向的發展。

大陸近日在天安門廣場舉行的九三閱兵，大批的新型武器裝備首次亮相，陸軍地面突擊方隊當時以箭型編組登場，接續在99B主戰坦克後出場的100式坦克，在機械化的基礎上高度提升信息化、智能化功能， 在各方面都與傳統坦克有明顯巨大的變化。

首先100式坦克採用無人炮塔設計，最直接目的就是提高坦克人員的生存力。過去傳統坦克炮塔是在車體上安裝戰鬥室，由於顯眼也成為各類反坦克武器攻擊的主要部位，通常造成較大傷亡。而將炮塔無人化，人員都在車體內部，顯著降低炮塔遭攻擊而導致傷亡的概率。

全新的信息化、智能化技術讓100式坦克更輕鬆實現發現目標、跟蹤目標，據《深圳衛視》旗下「直新聞」分析，該新式坦克的炮塔四周和頂部都有小型有源相控陣雷達、光電傳感器，車體四周也有多個光電傳感器，炮塔頂部還有帶光電觀瞄系統的遙控武器站。同時坦克乘員都佩戴著VR眼鏡，依靠上述數量眾多、布局無死角的雷達和光電傳感器來獲取信息，並在VR眼鏡上顯示，可看到周圍360度的全景態勢。

值得注意的是，坦克的小型有源相控陣雷達、光電傳感器還能給車內作戰人員提供敵方來襲武器的信息，並且自動控制炮塔上安裝的攔截彈實施快速攔截，不但能攔截傳統的反坦克導彈、反坦克火箭彈、末敏彈，也能攔截自殺式無人機。

此外，100式的坦克炮也是全新設計，推估其可能是一門105毫米主炮。事實上過去中國第三代主戰坦克的主炮普遍是120毫米或125毫米，而100式坦克將主炮口徑明顯減小，報導強調，其所代表的是新型坦克在作戰思想上並不是在戰場上正面迎戰敵方主戰坦克，而是更強調任務的多樣性。

由於新型坦克的信息化、智能化水平高，對電力的需求也比傳統坦克大，因此其動力系統採用油電混合裝置，不僅能為坦克內外大量的傳感器、電子設備等提供充足電力，也讓內部噪聲變得更小，使坦克乘員的工作環境更舒適。