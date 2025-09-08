瞄準台灣！　外媒：中國沿海「加大擴建」海空軍設施

▲解放軍一架飛機在台灣附近海域起飛，進行軍事演習。（資料照／路透）



記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》分析衛星影像顯示，北京正在東部沿海地區，大規模興建軍事基礎設施，包括海軍及空軍基地。美國退役海軍情報官員達姆（Michael Dahm）表示，「這些全都是為了支援中國唯一的軍事計畫情境，也就是台灣情境。」

報導指出，中國溫州市樂清灣海軍設施，新建造了一座長度超過1英里（1.6公里）的碼頭，可同時停靠多艘大型軍艦，近期已有約20艘船艦進駐，包括戰車運輸艦、登陸艇、油輪及海巡艦艇等兩棲作戰裝備。此外，福建省也新建造一座直升機基地，由於位置正面對台灣海峽，可快速部署兵力至台灣本島及離島。

How China’s New Naval and Air Sites Would Aid an Attack on Taiwan—Satellite images show major infrastructure expansion, including on the Taiwan Strait@NiharikaSM https://t.co/YKNu0YP3KThttps://t.co/YKNu0YP3KT — Jonathan Cheng (@JChengWSJ) September 5, 2025

與此同時，中國東部多座大型機場也在擴建，至少2座機場被視為潛在對台攻擊的關鍵地點。其中，廈門翔安國際機場坐落的大嶝島和小嶝島，距離金門不到5公里，迄今已建設多年。而根據2014年與2022年之間拍攝的照片，在疏浚工程創造更多土地之後，該機場規模幾乎翻倍。與台灣隔海相望的福州長樂國際機場，也在水上修建了一條新跑道。

▲解放軍向台海進行遠程實彈演習。（資料照／路透）

軍事專家分析，雖然這些機場目前均為民用，但萬一戰爭爆發，可能暫停商業航班，改為軍事用途，例如進行戰機加油與彈藥補給。考慮到這些建設的位置非常靠近台灣，也可能被北京當作軍事集結中心，在正式部署之前，從中國各地調度部隊或飛機。

英國《每日電訊報》報導，中國解放軍現役兵力超過200萬人，是全球最龐大軍隊之一，但缺乏實戰經驗，發展多仰賴模仿而非創新。大部分專家預測，台海衝突可能演變為北京與華府之間的對峙。美國可能透過多種不同形式提供支援，包括水下潛艇突襲與飛彈打擊，介入程度取決於衝突如何發生、台灣抵禦能力，以及當時的全球局勢等。