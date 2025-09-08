前艦長呂禮詩受《環球時報》專訪：出席活動是表達中國人對先輩的悼念

▲海軍前新江艦長呂禮詩接受陸媒訪問。（圖／翻攝環球時報）

記者魏有德／綜合報導

赴北京觀看大陸「九三閱兵」的前艦長呂禮詩6日接受《環球時報》專訪，表達出席閱兵的深層想法和對大陸軍武裝備的個人看法。呂禮詩受訪時強調，活動並非「用槍桿子來紀念」，「大陸通過這樣的活動，告慰抗日戰爭14年中為國家流血流汗、甚至犧牲生命的前輩，他們當初對於國家的付出，山河記得，我們也記得。這也是我決定參加紀念活動的一個重要原因。」

呂禮詩表示，現在的作戰形態、如何建立新質戰鬥力，是本次前往觀看閱兵時最感興趣的一環，「

九三閱兵展示的信息作戰群部分，它又分成網絡空間部隊方隊和信息支援部隊方隊。從各種天線和已經列裝部隊的裝備，我們可以看到解放軍對多域甚至全域戰爭所進行的準備，所謂全域，指的是陸海空、空間、網絡和電磁頻譜。」

▲解放軍鷹擊系列飛彈。（圖／翻攝 央視）

呂禮詩認為，「信息支援部隊和網絡作戰部隊，才是現代戰爭真正的作戰核心，即如何通過這些裝備，爭取到相對的資訊優勢。我們能在交戰中掌握較為完整的信息，讓戰爭的迷霧瀰漫在對方的戰場，讓對手不能完全瞭解實際交戰狀況，從而處於挨打局面。」

讓呂禮詩感到訝異的是，這一次閱兵幾乎把所有的型號（鷹擊系列）都補上，此前其實是我們了解的太少，「現在的作戰是體系化作戰，從九三閱兵中，我們看到的不只是解放軍載人裝備的體系化，還看到無人裝備的體系化，甚至連無人機都已進入第六代，反觀台灣社會，發展了多年的騰雲無人機，到現在為止都沒有辦法列裝部隊，所以，台灣要實事求是，不要自我欺騙。」

呂禮詩提到，閱兵展示的不少裝備，射程都超過1.2萬公里，「應對台灣，怎麼會用上這些裝備呢？」他強調，這不是威懾台灣，相反是大陸追求和平的象徵，追求和平就要準備戰爭，「閱兵展示的裝備，就是告訴霸權國家、軍國主義或法西斯國家，中國的國力足以確保現在的經濟成果，中國已經不是19世紀40年代的那個中國，徹底斷了他們的野心。從這個角度講，這些裝備不是針對台灣使用的。」

呂禮詩指出，從《開羅宣言》到《波茨坦公告》，中國一直要求收回被《馬關條約》割讓出去的台灣和澎湖列島，「如果沒有抗戰勝利，台灣現在還是殖民地，台灣人還在過著亡國奴的日子，所以，台灣光復和中國抗戰是密切相連的。如果沒有抗戰勝利，台灣就無法光復。」