加澳2軍艦通過台灣海峽　共軍嗆「滋擾挑釁、全程跟監」

▲加拿大「魁北克市號」和澳洲「布里斯本號」穿越台灣海峽。（圖／翻攝自微博／軍武吐槽）



記者董美琪／綜合報導

加拿大海軍巡防艦「魁北克市號」與澳洲神盾級飛彈驅逐艦「布里斯本號」6日通過台灣海峽。對此，中國解放軍東部戰區發言人施毅晚間表示，這兩艘外國軍艦「蓄意挑釁」，批評加澳行動「釋放錯誤信號並加劇區域風險」。他並強調，解放軍全程出動海空兵力跟監並保持高度警戒。

根據解放軍東部戰區官方微博，施毅聲稱，針對加拿大「魁北克市號」與澳洲「布里斯本號」的航行，部隊已「全程監控、嚴密戒備」，並稱已採取「有效應對措施」。他強調，共軍將「堅決守護國家主權與安全，維護地區和平穩定」。

加拿大CTV則在加東時間5日下午報導指出，「魁北克市號」與「布里斯本號」於台北時間6日清晨穿越台灣海峽。消息提到，「魁北克市號」稍早曾在菲律賓鄰近海域執行任務，並與菲國軍隊、美國及澳洲海軍共同展現維護航行自由的立場。中國軍方則批評，加拿大與澳洲先前在南海進行的演習，刻意升高緊張氛圍。

加拿大聯合作戰司令部發言人蕭特爾（Wyatt Shorter）日前曾說明，「魁北克市號」正執行「地平線行動」（Operation HORIZON），這是加軍為促進印太區域穩定，以及支持以國際法為基礎的國際秩序而推動的軍事任務。