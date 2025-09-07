　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

加澳2軍艦通過台灣海峽　共軍嗆「滋擾挑釁、全程跟監」

▲▼加拿大護衛艦魁北克城號和澳洲飛彈驅逐艦布里斯班號穿越台灣海峽。（圖／翻攝自微博／軍武吐槽）

▲加拿大「魁北克市號」和澳洲「布里斯本號」穿越台灣海峽。（圖／翻攝自微博／軍武吐槽）

記者董美琪／綜合報導

加拿大海軍巡防艦「魁北克市號」與澳洲神盾級飛彈驅逐艦「布里斯本號」6日通過台灣海峽。對此，中國解放軍東部戰區發言人施毅晚間表示，這兩艘外國軍艦「蓄意挑釁」，批評加澳行動「釋放錯誤信號並加劇區域風險」。他並強調，解放軍全程出動海空兵力跟監並保持高度警戒。

根據解放軍東部戰區官方微博，施毅聲稱，針對加拿大「魁北克市號」與澳洲「布里斯本號」的航行，部隊已「全程監控、嚴密戒備」，並稱已採取「有效應對措施」。他強調，共軍將「堅決守護國家主權與安全，維護地區和平穩定」。

加拿大CTV則在加東時間5日下午報導指出，「魁北克市號」與「布里斯本號」於台北時間6日清晨穿越台灣海峽。消息提到，「魁北克市號」稍早曾在菲律賓鄰近海域執行任務，並與菲國軍隊、美國及澳洲海軍共同展現維護航行自由的立場。中國軍方則批評，加拿大與澳洲先前在南海進行的演習，刻意升高緊張氛圍。

加拿大聯合作戰司令部發言人蕭特爾（Wyatt Shorter）日前曾說明，「魁北克市號」正執行「地平線行動」（Operation HORIZON），這是加軍為促進印太區域穩定，以及支持以國際法為基礎的國際秩序而推動的軍事任務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
578 3 2524 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
江祖平揭性侵真相！　范雲：三立應負雇主責任

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

加澳2軍艦通過台灣海峽　共軍嗆「滋擾挑釁、全程跟監」

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【銅中一點白】白瘦男為朋友勇闖健美比賽意外成為焦點！

【瞬間就不嘻嘻了】黑柴轉身看帥哥被摸笑超爽！ 換小姐姐摸就...

【小姊姊太懂照顧人】弟弟農曆七月睡不好 她奶音唸平安語求七娘媽保佑

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

Cardi B新專輯封面　推出「法庭迷因版」

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

加澳2軍艦通過台灣海峽　共軍嗆「滋擾挑釁、全程跟監」

初診必聽10hrs演講！林奕含父親、台南名醫林炳煌「宣布退休」

加澳2軍艦通過台灣海峽　共軍嗆「滋擾挑釁、全程跟監」

日氣象女主播播煙火「呆萌反應」爆紅　網融化狂刷：太可愛了❤️

鄰居普渡拜拜「樓梯口燒金紙」！公寓住戶嚇傻：是不是太超過？

支線型貨櫃船超缺、36歲還在跑　陽明有16艘要汰舊換新

花蓮9寳爸腦死將拔管　妻子含淚喊話：別再攻擊他了

江祖平事件「政壇4女力」發聲　三立主播：與受害者同行

回訊息≠喜歡你！約會專家：學曖昧對象「忽冷忽熱」可能有風險

陸7歲女童疑遭排水口吸入！消防深夜挖開泳池　尋獲遺體畫面曝光

遊戲商形容《GTA6》是「5A級大作」：規模、影響力遠超業界常規

【這場舞獻給爸爸】大師兄林智勝引退賽 女兒林禹融C位熱舞帥翻全場！

軍武熱門新聞

加澳2軍艦通過台灣海峽　共軍發聲了

東風-5C有多大？3輛軍車才拉得下

解放軍8大軍兵種首次聚集天安門

央視暗示東風-51已入列？

福建的戰略預警雷達能弄瞎日本？

睽違12年海軍敦睦支隊再訪吐瓦魯

輪式兩棲戰車奪島行動以快制勝

PHL-03火箭炮10分鐘毀一城鎮

古老騎兵部隊守護「東風快遞」

脖插針、綁沙袋　閱兵隊伍這樣練

紅旗-29世界最強大攔截系統之一

敦睦支隊帶12強球具重現台灣之光

貴州墜毀運輸機　證實12人罹難

東風-100隔6年亮相發射模糊展示

更多熱門

相關新聞

中國軍事挑釁遭日澳兩國點名　外交部：台灣將繼續守護台海和平

中國軍事挑釁遭日澳兩國點名　外交部：台灣將繼續守護台海和平

日本與澳洲兩國昨日於東京舉行第12次外交及國防部長「2+2」會談，並於會後發表聲明，針對中國在東海、南海及日本週海空域，日益強勢的軍事挑釁行為表達擔憂。對此，外交部今（6日）表示，台灣身為印太區域負責任的成員，將繼續共同為守護台海及全球的和平、穩定與繁榮做出貢獻。

男衝浪「遭鯊魚咬死」！　雪梨3年半來首起

男衝浪「遭鯊魚咬死」！　雪梨3年半來首起

加澳軍艦過航台海　陸媒：共軍對情況「盡在掌握」

加澳軍艦過航台海　陸媒：共軍對情況「盡在掌握」

即／加拿大、澳洲軍艦「進入台灣海峽」

即／加拿大、澳洲軍艦「進入台灣海峽」

解放軍8大軍兵種首次聚集天安門

解放軍8大軍兵種首次聚集天安門

關鍵字：

加拿大魁北克市號澳洲布里斯本號台灣海峽解放軍

讀者迴響

熱門新聞

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

柯文哲仍深思是否交保　司改黨主席：不要

江祖平：我沒什麼好失去的

江祖平揭性侵真相！范雲點名三立

北市52年「石頭火鍋店」驚傳頂讓　老饕難過

大學助教關渡碼頭輕生　手機驚見女學生私密照

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

「台灣里」洗錢84億！老闆列調查局緝逃要犯

江祖平心臟藥遭換鎮靜劑　食藥署：管制藥私下流通屬毒品

自己聞不到！妹子1壞習慣「身體竟飄腐爛味」

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

江祖平痛揭遭硬上過程！龔益霆得意嗆：妳不爽嗎

林智勝猛唱〈三天三夜〉張惠妹嚇壞

虞書欣再爆霸凌6惡行！女星痛訴：殺了我無數次

更多

最夯影音

更多

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【銅中一點白】白瘦男為朋友勇闖健美比賽意外成為焦點！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面