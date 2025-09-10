開啟海上防空「無限彈倉」模式　LY-1艦載雷射武器只耗電

▲LY-1的艦載激光（雷射）武器亮相。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

大陸九三閱兵聚焦各項新式武器的亮相，一款官方代號為LY-1的艦載激光（雷射）武器現身，被大陸媒體盛讚為打造海戰攻防新規則的「光之利刃」。據了解，LY-1除能有效攔截海上無人裝備的突襲外，其低成本、高效能在未來將可讓傳統艦隊擺脫有限彈藥的困境，讓海上防空跨入「無限彈倉」時代。

從9月3日當天閱兵現場畫面來看，LY-1 是以單孔徑主鏡為核心作戰部件，周圍環繞部署光電、紅外傳感器及疑似雷達輔助探測設備。資料顯示，該武器的設計理念來自於末端防禦，也可看作是一種雷射版本的近迫武器系統，戰時鎖定來襲目標後，雷射以光速射擊，理論上能實現瞄準即鎖定，開火即命中，將大幅度縮短反應時間，並且避免傳統近防武器的時間差和子彈散布問題。

事實上2024年大陸就已透露雷射武器上艦的消息，由071型兩棲登陸艦「四明山」號在B炮位安裝300千瓦級雷射炮。專家發現，由甲板預留的電纜與液冷接口清晰表明，中國造船工業在艦艇設計階段，早就將雷射武器納入整艦能源系統同步規劃，而非後期才臨時加裝。

▲076型兩棲攻擊艦首艦「四川艦」。

外界預估，LY -1激光炮未來可裝備於055型驅逐艦、076型兩棲攻擊艦，甚至是福建艦航母上，完成在不同大小、不同類型的軍艦上，組成「近、中、遠」距離都能覆蓋的多層雷射防空網。知名軍事評論「子桑鷹脈」指出，面對無人機群或反艦導彈飽和攻擊時，這套火網能實施燒蝕彈體 - 致盲導引頭 - 破壞關鍵部件的三級攔截，大幅提升攔截的效率與成功率。

值得注意的是，與單枚防空導彈百萬美元造價成本相比，LY-1 單次攔截成本相當低，未來正式列裝解放軍海軍艦艇，將可改變傳統艦隊有限彈藥的防空困境。文章強調，LY-1的問世可推動海上防空從 「導彈計數防禦」跨入 「無限彈倉」時代，大幅提升艦艇在高強度衝突中的持續防空能力。

此外，LY-1後續也可推出陸基版本，部署於南海島礁能應對無人機偵察與低空突襲，同時配置在海外基地吉布地，則可為主力艦艇停靠與人員保障提供全天候防空掩護。