生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣第一對分割連體嬰！弟弟忠義「暫停公開活動」　身體狀況曝

▲▼ 。（圖／翻攝自張忠義FB）

▲張忠義宣布暫停所有公開活動。（圖／翻攝自張忠義FB）

記者施怡妏／綜合報導

亞洲第一對分割連體嬰忠仁、忠義兄弟，1979年於台大醫院接受12小時分割手術，成為醫學史上的重要里程碑，兄弟倆分割後各自展開新人生，然而忠仁於2019年因腦溢血辭世，享年42歲。近期，忠義健康狀況不佳，9日宣布，將暫停所有公開活動與工作，貼文引來許多網友留言加油打氣。

忠義（張中義）9日在臉書發文，「經醫療團隊評估決議，因忠義近日身體狀況嚴重，即日起暫停所有公開活動與工作行程。請外界尊重醫療與隱私，相關資訊將由本醫療團隊授權之窗口統一發布，感謝理解與關心。」同時，他也分享了一段自己臥床、神情痛苦的影片，讓粉絲看了相當心疼。

留言區湧入大批網友留言鼓勵，「忠義，你一定要挺過去，不能離開我們，你是生命鬥士，更是我的好兄弟，你一定要加油」、「忠義哥，加油，你是我們的偶像，我們的榜樣」、「還是多注意身體的健康！該休息就得休息喔」、「哥，一定要好好保重身體」、「加油，祝福早日康復」。

回顧這對兄弟檔的故事，1979年9月轟動全台灣，張忠仁、張忠義為三肢坐骨連體嬰，下半身坐骨相連、內臟也彼此交纏，當時手術歷時12小時，全程電視直播，手術成功創下亞洲第一對、全球第四對的成功案例，哥哥忠仁保留右腳、弟弟忠義保留左腳。

兄弟倆1人1腳成功活了下來，擁有右腳、坐輪椅的哥哥張忠仁於2019年因腦溢血過世，享年42歲。弟弟張忠義架拐杖支撐左腳，與護理師愛情長跑10年，成家後也常陪老婆回台東探望岳父母，把握每一天和家庭相處的日子。

▼台灣第一對連體嬰兄弟檔忠仁（左）忠義（右）。（圖／翻攝張忠仁臉書）

▲▼台灣第一對連體嬰忠仁忠義。（圖／翻攝張忠仁臉書）

09/09 全台詐欺最新數據

541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

美國田納西州一位叫做費絲（faith）的女網友，中途了一隻因為車禍失去右爪的流浪狗，但也擔心家裡的賓士貓是否能跟狗和平相處。剛開始主子的確非常警戒，但當晚就主動去跟受傷的狗狗摩蹭打招呼，兩隻動物也迅速地成為了好朋友。

關鍵字：

連體嬰兄弟忠仁忠義故事

