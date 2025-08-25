【廣編】孩子太會說故事！第二屆利百代小小播客大賽熱鬧落幕

▲第二屆小小播客大賽頒獎典禮熱鬧登場，魔術與帶動唱讓孩子們盡情歡笑。

圖、文／利百代提供

第二屆利百代小小播客大賽於8/22圓滿落幕，這次有超過300件以上的作品讓評審傷透腦筋，最後選出48件入圍作品，這次來的參賽者有遠從屏東、彰化、台中，還有從離島金門來參賽的，利百代小小播客大賽成親子活動新亮點，創意無限！

利百代國際實業董事長門田明輝表示，在這網路發達的時代，還能聽到及看到這麼多小朋友願意透過聲音來當媒介，把自己變成一本獨一無二的故事書，說出自己的故事。參加的小朋友非常用心，有些作品連家長都一起加入，這些小朋友與家長們都是最佳拍檔。利百代首次舉辦播客大賽的參賽作品，來自全台的小朋友充分發揮了出色的表現，從中選出48件入圍作品是高難度的挑戰。這樣的親子活動，不僅增進了家庭成員之間的感情，也讓孩子們在創作過程中學習如何將想法轉化為有聲作品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲利百代國際實業(股)門田明輝董事長（左）與頒發第一名榮耀給得獎者劉彥妤小朋友（右）。

利百代小小播客大賽評審驚呼：孩子們太會說故事了！

擔任評審之一的好好聽文創內容長田麗雲在頒獎典禮上致詞時表示，本次比賽充滿驚喜，來自台灣各地的小朋友，用不同的語言來表達自己的故事，有些用台語、還有些用自己的母語說出自己和運動活動的連結。田麗雲感嘆，作為評審真的不容易，因為孩子們的表現超乎想像，無論在文案編寫還是聲音表達上，都展現了豐富的創意與專業水準。每件Podcast作品都讓評審難以取捨，整個過程宛如一次回到童年的奇妙旅程。她表示：「小朋友們真是太棒了！我們期待下一屆有更多的孩子一起來說故事。」

頒獎典禮當天除了競賽結果揭曉，現場更安排了豐富的表演活動。知名兒童節目主持人蕎蕎姐姐帶來活力四射的帶動唱表演，演唱多首熱門組曲，讓全場小朋友跟著音樂跳動，笑聲不斷。此外，魔術師Cash趙鈞毅以精湛的魔術表演讓在場觀眾目不轉睛，尤其當他變出球類運動時，現場更是發出驚呼聲與熱烈掌聲，將氣氛推向最高潮。孩子們的歡呼聲此起彼落，整場活動充滿了歡樂與驚喜。

▲蕎蕎姐姐帶動唱表演，帶領小朋友盡情跳舞，現場笑聲不斷。

透過這次大賽，Podcast已不再僅是成年人的專屬媒體，更成為親子之間共創與交流的重要工具。這些創作讓孩子們學習如何表達與分享，也為家長提供了一個與孩子共度美好時光的機會。未來，隨著Podcast的普及和更多年輕創作者的加入，Podcast將在教育與娛樂領域扮演更重要的角色，並成為家庭生活中不可或缺的一部分。第二屆「利百代小小播客大賽」圓滿落幕，期待未來有更多優秀的作品和故事出現，讓這個活動成為激發創意、分享故事的平台。