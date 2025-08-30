高雄路口驚見「幽靈機車」對向衝過來　駕駛嚇傻：人咧？

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市區日前驚現一輛「無人機車」自行往前滑行，嚇壞目擊民眾並將影片PO上網，引發網友熱烈討論，從農曆七月鬼神之說到科技進步的無人車猜測，各種離奇聯想甚囂塵上。然而，警方介入調查後，揭開這起「幽靈機車」事件的真相，原來是一起肇事逃逸的車禍意外，讓原本詭譎的畫面有了合理的解釋。

▲民眾在路口驚見無人機車（紅圈處）對向衝過來。（圖／翻攝自YouTube「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」）

▲無人機車（紅圈處）衝過路口。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

這起事件發生在8月28日晚間10時許，地點位於高雄市三民區九如一路與澄清路口。據警方調查，當時一名16歲的陳姓少年騎乘微型電動二輪車，沿澄清路段北向南直行。不料，一輛不明普重機車突然從路旁駛出，陳姓少年為閃避不及，情急之下選擇跳車，導致機車在無人操控的情況下，繼續往前滑行了一段距離，才出現了民眾拍到的「無人機車」奇特畫面。

▲無人機車衝過路口撞進路旁。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

目擊民眾將這段影片上傳網路後，立刻引起廣大迴響。影片中，一輛機車在沒有騎士的情況下，緩緩向前滑行，讓汽車駕駛驚呼連連：「啊！人咧？」網友們紛紛留言，有人開玩笑說：「農曆七月到了，什麼怪事都會發生」、「別懷疑，就是好兄弟在飄」，也有人聯想到科技發展：「科技已經進步到了機車也有無人車」，甚至有人打趣道：「你的業障太重了，才會看看不到覺得是見鬼了」。

警方迅速介入調查，釐清了這起事件的來龍去脈。警方表示，陳姓少年在這次事故中手腳擦挫傷，經救護人員包紮後並無大礙。更重要的是，那輛從路旁駛出、導致陳姓少年摔車的普重機車，在肇事後並未停留現場，逕行駛離。

警方隨即調閱沿線監視器，將通知肇事嫌疑人陳姓少年到案說明，警方初步研判，陳姓少年在行車時未注意車前狀況，違反道路交通安全規則第124條第5項規定，而肇事逃逸的普重機車，則違反了道路交通管理處罰條例第62條第3項，可處3000元以上9000元以下罰鍰，並吊銷其駕駛執照，陳姓少年經酒精呼氣測試，酒測值為零。詳細肇事原因，仍待交通大隊進一步分析研判。