批中央藉補助預算修理地方不道德　盧秀燕籲放下屠刀：大家一起努力

記者蘇晏男／台北報導

藍白今年聯手推《財劃法》修法，不過財政部揭曉各縣市明年度統籌分配款，傳出疑因修法出現烏龍公式，導致離島與雲林等縣市分配款不增反減。對此，台中市長盧秀燕今（10日）表示，中央藉由補助預算生死大權，來修理、刁難各縣市，大砍地方縣市政府補助款，所以她希望中央放下大砍地方政府補助款和分配款的屠刀，因為地方施政做的好，中央才會好，國家才會好，大家一起努力。

▲盧秀燕10日出席「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會。（圖／記者黃克翔攝）

盧秀燕召集各縣市討論統籌分配款，於10日在台北生技園區多功能廳舉辦「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、南投縣長許淑華、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴、宜蘭代理縣長林茂盛、桃園市副市長王明鉅出席響應，並共同發表聯合聲明。

盧秀燕表示，她誠懇呼籲中央要以民為本、以民為念，和全台22個地方政府建立良好夥伴關係，顧民生、拚經濟、做建設，但她看到的是，中央藉由補助預算生死大權，來修理、刁難各縣市，大砍地方縣市政府補助款，因為影響地方施政，所以為了地方民眾權益跟建設，「我們必須要挺身而出，否則我們就有饋於地方的民眾」。

「我們希望中央政府要放下屠刀，放下大砍地方政府補助款和分配款的屠刀，依立法精神、依公式，公開透明，比照過去補助地方經費。」 盧秀燕說，不要忘記中央這些稅收來自全國各縣市民眾所繳納，中央不該集權、集錢，藉著補助然後杯葛各縣市政府施政，這是不道德，她要再次提醒中央，地方施政做的好，中央才會好，國家才會好，大家一起努力。

另連江縣統籌分配款從33億減至7.2億元，不克出席該記者會的連江縣長王忠銘請託盧秀燕代為轉述。盧秀燕說，離島預算，中央相關補助經費不增反減，所以王忠銘很希望，如果沒辦法增加，至少不要減少，所以王縣長希望因為離島更弱勢，所以中央要更照顧，可是這次離島碰到最大麻煩是，中央沒有額外更加照顧離島，反而讓補助款不增反減。