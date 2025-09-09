侯友宜赴新莊參拜瑤池金母　贈匾表彰宮廟公益善行

▲侯友宜頒贈題有「行善德昭」匾額予後港慈惠堂。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今（9日）為農曆7月18日瑤池金母聖誕，新北市長侯友宜前往新莊慈惠堂、後港慈惠堂參拜祈福，並頒贈題有「天德母儀」及「行善德昭」的匾額，感謝兩間廟宇平時對地方公益的付出，也祈求庇佑大新莊、塭仔圳地區未來各項市政建設順利推行。

侯友宜表示，瑤池金母是護佑蒼生的重要神明，今天聖誕千秋特別恭祝王母娘娘萬壽，也祈求保佑地方平安。新莊慈惠堂、後港慈惠堂秉持王母娘娘慈悲濟世的精神，長期關懷在地弱勢，並捐贈物資、救護車等，足堪為社會優良表率。

▲今（9日）為農曆7月18日瑤池金母聖誕，侯友宜前往新莊慈惠堂、後港慈惠堂參拜祈福。

瑤池金母又稱為「王母娘娘」、「西王母」，新莊慈惠堂、後港慈惠堂分香均來自花蓮慈惠堂總堂。王母娘娘在道教文化中，除了是母儀天下的象徵，更代表著女性的慈愛、智慧和力量，是道教信徒們所敬仰的對象。

民政局表示，兩間廟宇都是地方重要的信仰中心，廟方秉持著母娘救世精神，透過回饋地方里鄰，使善的循環能夠永續。未來市府將與廟方持續合作，讓所有市民朋友都能安居樂業。

▲侯友宜頒贈題有「天德母儀」匾額予新莊慈惠堂。