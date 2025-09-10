侯友宜籲補助款分配「公式化」 盼中央儘速溝通

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／新北報導

針對財劃法及統籌分配款爭議，行政院長卓榮泰近期將邀請地方首長會商，共同尋求解決方案。對此，新北市長侯友宜今（10日）表示，一般性補助款應有公開透明、標準化的分配公式；而中央承諾願溝通就是釋出善意，地方政府發聲爭取的目的不是對抗，而是希望透過理性討論，實際解決問題。

侯友宜指出，依照現行統籌分配稅款計算方式，新北市人均預算依舊是全國最低，但新北市的立場始終如一，「不求多，只求公平。」新北市作為全國人口最多的城市，也有責任為其他縣市發聲，尤其關注到中南部及離島縣市的反應，包括苗栗、雲林、台南、高雄和連江等不分黨派的首長，皆表達檢視區域特性和財政條件差異，期盼中央能更周延地照顧各地需求，特別是偏鄉地區。

侯友宜重申，明白揭露規則有助於討論聚焦，因此他提出三點呼籲：第一，中央過去承諾推動的政策，如擴大租金補貼、班班有冷氣、TPASS通勤月票以及捷運建設等，如以地方統籌分配稅款增加為由，要求地方自行吸收，形同「中央請客、地方買單」，將使地方承擔龐大財務壓力。例如，新北市捷運建設計畫在115年度即遭刪減90億元，刪減幅度高達72%，對地方財政影響甚鉅。

第二，一般性補助款應有公開透明、標準化的分配公式。財劃法明定不得低於114年度金額，但中央卻控留301億元未分配，並下修地方補助比率，甚至各部會可自行決定補助對象與金額，沒有規則可循，導致地方無所適從。且立法院已通過114年追加預算案，行政院應依法立即撥付一般性補助款，避免延宕施政。

第三，財政部以分配公式爭議為由，留存345億元統籌稅款未下放地方。這些經費本屬地方所有，應依合理公式全額分配，再進行修法程序，否則將導致地方難以編列預算或執行困難，影響財政與建設推動。

侯友宜強調，討論財劃法及補助款的基本原則與核心價值，就是照顧民眾需求並照計劃推動建設，透過溝通調整步伐，儘速建立明確機制，才能提升整體施政效率。

