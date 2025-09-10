三星集團會長25歲兒「放棄美國籍」　返回南韓當3年兵！

▲三星電子會長李在鎔與長子李志浩。（圖／翻攝自韓網）

台灣演藝圈今年爆發多起藝人涉及「閃兵集團」逃避兵役的案件，包括王大陸、陳零九、陳大天等多名藝人均遭檢方起訴。不過，在情勢更加嚴峻的南韓，三星電子會長李在鎔25歲的長子，為了能夠返回祖國南韓當兵，竟然不惜「放棄美國籍」，甚至還選擇擔任役期更長的軍官，預計受訓完成後進入海軍服役。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓財經界人士今（10）日透露，三星電子會長李在鎔現年25歲的長子李志浩（音譯），預計將於本月15日將以第139期海軍學士士官候補生的身分，進入位於慶尚南道鎮海市的海軍士官學校，接受長達11周的「隊列訓練」（制式訓練）、戰鬥技術、基本素養等基本的教育訓練後，預計12月1日起擔任海軍少尉。

李志浩預計接受將近3個月的基本訓練，在擔任海軍少尉後，則需義務服役36個月，合計共須服39個月的兵役，至於李志浩之後的服役部隊，將視各部隊的人力需求來決定。

報導指出，2000年出生的李志浩為三星電子會長李在鎔、大象集團副會長林世玲的長子，由於是在美國出生，因此擁有美國籍，成為先天上的雙重國籍擁有者。依照慣例，通常擁有雙重國籍者在面對南韓的兵役問題時，會為了免役而選擇主動放棄南韓國籍，或是選擇役期比軍官還要短的一般士兵，進而維持雙重國籍者的特權。

還有雙重國籍者為了躲避兵役，寧願選擇長期滯留國外，引發社會爭議。

然而，李志浩為了完成憲法所規定的兵役義務，竟然選擇主動放棄美國籍，甚至選擇役期長達2倍、且責任更加繁重的大韓民國海軍軍官，捍衛大韓民國的領海。據悉，擁有美國永久居留權、美國國籍者主動選擇放棄外國籍、並以大韓民國國民身分入隊服役的案例，平均每年只有100多人。

財經界關係人士感嘆，「就連一般國民也會選擇役期較短的一般士兵，然而李志浩卻為了當兵而選擇主動放棄美國國籍，成為社會共同體的模範！」