　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

三星集團會長25歲兒「放棄美國籍」　返回南韓當3年兵！

▲▼三星電子會長李在鎔與長子李志浩。（圖／翻攝自韓網）

▲三星電子會長李在鎔與長子李志浩。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

台灣演藝圈今年爆發多起藝人涉及「閃兵集團」逃避兵役的案件，包括王大陸、陳零九、陳大天等多名藝人均遭檢方起訴。不過，在情勢更加嚴峻的南韓，三星電子會長李在鎔25歲的長子，為了能夠返回祖國南韓當兵，竟然不惜「放棄美國籍」，甚至還選擇擔任役期更長的軍官，預計受訓完成後進入海軍服役。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓財經界人士今（10）日透露，三星電子會長李在鎔現年25歲的長子李志浩（音譯），預計將於本月15日將以第139期海軍學士士官候補生的身分，進入位於慶尚南道鎮海市的海軍士官學校，接受長達11周的「隊列訓練」（制式訓練）、戰鬥技術、基本素養等基本的教育訓練後，預計12月1日起擔任海軍少尉。

李志浩預計接受將近3個月的基本訓練，在擔任海軍少尉後，則需義務服役36個月，合計共須服39個月的兵役，至於李志浩之後的服役部隊，將視各部隊的人力需求來決定。

▼李志浩為李在鎔、林世玲之間的長子。（圖／翻攝自韓網）

▲▼李志浩為李在鎔、林世玲之間的長子。（圖／翻攝自韓網）▲▼三星電子會長李在鎔的長子李志浩（左二）。（圖／翻攝自나무위키）

▲三星電子會長李在鎔的長子李志浩（左二）。（圖／翻攝自나무위키）

報導指出，2000年出生的李志浩為三星電子會長李在鎔、大象集團副會長林世玲的長子，由於是在美國出生，因此擁有美國籍，成為先天上的雙重國籍擁有者。依照慣例，通常擁有雙重國籍者在面對南韓的兵役問題時，會為了免役而選擇主動放棄南韓國籍，或是選擇役期比軍官還要短的一般士兵，進而維持雙重國籍者的特權。

還有雙重國籍者為了躲避兵役，寧願選擇長期滯留國外，引發社會爭議。

然而，李志浩為了完成憲法所規定的兵役義務，竟然選擇主動放棄美國籍，甚至選擇役期長達2倍、且責任更加繁重的大韓民國海軍軍官，捍衛大韓民國的領海。據悉，擁有美國永久居留權、美國國籍者主動選擇放棄外國籍、並以大韓民國國民身分入隊服役的案例，平均每年只有100多人。

財經界關係人士感嘆，「就連一般國民也會選擇役期較短的一般士兵，然而李志浩卻為了當兵而選擇主動放棄美國國籍，成為社會共同體的模範！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新財劃法出包！在野15縣市發聯合聲明
美軍機墜落中央山脈51死　80年後「零件散落」現場畫面曝
LIVE／統籌款不增反減、補助款遭砍　盧秀燕領軍14縣市「討
「與柯文哲同車」成北檢抗告理由　陳智菡：我未被列證人清單
快訊／台中迪卡儂8米樹突倒塌！新車遭砸中
快訊／「巧克力女王」遭詐642萬　6車手下場出爐
20歲女大生整天滑手機！頸椎退化成60歲老人
坂口健太郎劈腿永野芽郁！三角戀曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

特斯拉傳惡臭！車上藏袋裝「腐爛屍塊」　車主竟是美知名歌手

三星集團會長25歲兒「放棄美國籍」　返回南韓當3年兵！

身障者設施爆嚴重事故！日38歲女泡50度熱水　全身60％灼傷慘死

排隊領養老金遭俄軍轟炸！烏克蘭村民24死19傷　澤倫斯基怒了

出生才一星期　男嬰在家被「哈士奇比特混種犬」殘忍咬死

擊落俄軍無人機！波蘭戰機向敵對目標「開火攻擊」　抗議擅闖領空

披衣菌肆虐無尾熊族群　澳洲批准全球首款「專用疫苗」

18億iPhone用戶注意！　假冒「行事曆邀請」新詐騙手法曝

19歲男深夜綁架比基尼店員　把人「拖出得來速窗口」驚險畫面曝

尼泊爾暴動失控！前總理夫人受困「活活燒死」　財長當街遭痛毆

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【火光照亮夜空】高雄興達電廠驚傳爆炸！

特斯拉傳惡臭！車上藏袋裝「腐爛屍塊」　車主竟是美知名歌手

三星集團會長25歲兒「放棄美國籍」　返回南韓當3年兵！

身障者設施爆嚴重事故！日38歲女泡50度熱水　全身60％灼傷慘死

排隊領養老金遭俄軍轟炸！烏克蘭村民24死19傷　澤倫斯基怒了

出生才一星期　男嬰在家被「哈士奇比特混種犬」殘忍咬死

擊落俄軍無人機！波蘭戰機向敵對目標「開火攻擊」　抗議擅闖領空

披衣菌肆虐無尾熊族群　澳洲批准全球首款「專用疫苗」

18億iPhone用戶注意！　假冒「行事曆邀請」新詐騙手法曝

19歲男深夜綁架比基尼店員　把人「拖出得來速窗口」驚險畫面曝

尼泊爾暴動失控！前總理夫人受困「活活燒死」　財長當街遭痛毆

iPhone 17 Pro「1有感升級」曝光　Tim哥實測：能自拍錄影了

許凱爆涉賭「陸綜正常露臉」　又傳廣告工作丟了…陸劇男神取代他

清潔員送「32元電鍋」變貪汙犯！他提柯文哲踩飛輪收300萬：清白嗎

盼柯文哲身體健康　王世堅給3建言：冷靜面對司法別再煽惑群眾

進港船舶P＆I審查新制10月中實施　船東需儘速向合規保險人投保

花蓮警眼尖中大獎！深夜巡邏查獲通緝犯　搜出毒品安非他命

梨山蔣中正地標將換成櫻花鉤吻鮭　銅像「吊空中」現場畫面曝

羅伯斯大讚貝茲找回自信　9月9場出賽已5度締造單場雙安

新財劃法出包！在野15縣市發聯合聲明　要中央保障地方財源只增不減

彩妝師成功轉職房仲業！王黔兒分享從零開始的轉行心路歷程

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

國際熱門新聞

即／卡達首都遭轟炸　美國大使館發就地避難令

尼泊爾暴動失控！　前總理夫人活活燒死

日本知名神社被破壞　遭塗鴉這4個簡體字

炸藥扔進家中　可卡犬「一口咬住」救主人

湯姆漢克斯獎項被取消　川普狂讚酸爆

美退役空軍國會公開目擊「三角飛行物」

川普內閣晚宴爆衝突！　財長失控嗆政敵：我要一拳打爛你的臉

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

尼泊爾總理官邸遭縱火！已釀22死

裸體遊輪明年啟航　11天旅程搶瘋

哈瑪斯4領袖傳卡達開會遭斬首　以軍戰機空襲全殲

台灣超商太神「華郵被驚呆」　

美股三大指數均創新高！　台積電ADR漲1.49％

美拘留300名南韓技術人員　白宮：川普明白企業需求、研擬解套

更多熱門

相關新聞

南韓機場罷工恐持續到中秋　我國籍航空：密切關注因應

南韓機場罷工恐持續到中秋　我國籍航空：密切關注因應

南韓「全國機場勞工聯合會」9日宣布，將自9月19日起發動罷工，預計持續到中秋假期，涵蓋了仁川、金浦等15座主要機場，恐影響不少航班。對此，華航、長榮及台灣虎航皆表示，目前航班不受影響，將密切關注相關進程，並採取相應措施。

日本知名神社被破壞　遭塗鴉這4個簡體字

日本知名神社被破壞　遭塗鴉這4個簡體字

台灣8月出口首超車南韓！謝金河：對美續增　川普關稅壓力更大

台灣8月出口首超車南韓！謝金河：對美續增　川普關稅壓力更大

金正恩建國日演說　致敬海外軍人：北韓繁榮已不可逆轉

金正恩建國日演說　致敬海外軍人：北韓繁榮已不可逆轉

美退役空軍國會公開目擊「三角飛行物」

美退役空軍國會公開目擊「三角飛行物」

關鍵字：

日韓要聞南韓三星電子李在鎔長子服兵役海軍綠卡美國籍

讀者迴響

熱門新聞

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵

快訊／iPhone 17系列價格出爐

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

一圖看懂iPhone17規格！

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

iPhone 17 Pro全新配色曝光

回收電鍋送拾荒嬤遭訴　市府勸清潔員自首

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面