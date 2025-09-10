日本知名神社被破壞！樑柱遭塗鴉簡體字「恩愛永遠」　觸怒當地民眾

▲日本奈良縣世界遺產「春日大社」，日前被人發現梁柱慘遭人亂塗鴉。（圖／奈良警察署）

記者羅翊宬／編譯

日本奈良縣的世界文化遺產「春日大社」驚傳遭人破壞！日前有參拜民眾與神社職員發現，本殿東回廊與遙拜所的柱子上出現藍色塗鴉，寫有兩人的人名以及簡體字「恩」「愛」「永」等，整體排列成「恩愛永遠」等字樣。由於相關建築均屬於日本國家重要文化財，事件引發社會譁然。

根據《日本放送協會》，昨（9）日下午2時半左右，春日大社職員向警方通報，指稱在本殿東回廊的柱子發現疑似塗鴉痕跡。警方抵達後確認，該柱直徑約29公分，上頭以藍色筆跡寫下約10個漢字樣式的文字，包括兩個人的姓名，以及「恩」、「愛」、「永」等，縱向排列長約28公分、橫寬約3公分。

日媒《TBS News》則指出，實際上最早在9日上午11時10分，一名參拜者首先發現異狀並通報神社，隨後職員進一步巡視，竟在本殿北東側的「遙拜所」柱子上，也找到類似藍色筆跡。由於涉及範圍不僅限於一處，警方懷疑是有人刻意於境內多處建築柱子留下痕跡。

春日大社是奈良代表性的世界文化遺產，創建於西元768年，與「春日山原始林」共同列入聯合國教科文組織世界遺產名錄。此次遭塗鴉的本殿東回廊與遙拜所，均被列為日本國家重要文化財，對歷史價值與保存具有重大意義。

警方目前正朝文化財保護法違反等方向展開偵辦，並將比對監視器畫面與現場跡證，以追查涉案人士。奈良縣警方強調，破壞文化財屬於嚴重犯罪，不僅損害日本文化資產，也可能面臨刑責。

值得注意的是，春日大社並非首次遭受破壞。3年前，神社境內的石燈籠也曾被人塗抹上類似油漆的物質，當時同樣引發外界批評。這次再度發生梁柱遭塗鴉事件，讓社會輿論憂心，文化遺產的保存是否有出現管理漏洞。