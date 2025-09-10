興達電廠爆炸！里長氣炸「不排除圍廠」　市府命停工最高罰30萬

▲興達電廠火球吞廠，傳出爆炸聲。（圖／民眾提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄興達電廠9日晚間8時發生重大火警，新建2號燃氣機組正在試運轉測試階段，疑因天然氣洩漏起火，附近居民被爆炸聲嚇壞，急喊「不要住這了！」對此，高雄市勞工局第一時間派員入場了解，勞檢處已勒令現場停工，後續配合消防局火調結果釐清肇災事由，涉有違反職安法部分，可處以最高30萬元罰鍰。

昨（9）日晚間8時1分，興達電廠發電機組工地發生火災，所幸火勢經消防隊撲滅，無人受傷。勞工局指出，勞檢處接獲通報後，當晚即派員入場了解，初步訊息顯示係於進行試車運轉執行熱燃料測試時，因天然氣洩漏導致火災，詳細起火原因現由消防局進一步調查中。

勞檢處已勒令現場停工，後續配合消防局火調結果釐清肇災事由，涉有違反職安法部分，可處以最高30萬元罰鍰。

▲▼興達電廠爆炸，里長不排除圍廠。（圖／民眾提供）







附近有不少里民聽到爆炸聲後，想起下午廠區就因外洩事件提早疏散，才沒有釀成重大傷亡，質疑地方收的消息不一致。但台電對此回應，下午沒有黑煙、是6點才起機，應該是看到人員下班以為是撤退，但那一區沒有人，因此沒有人亡傷亡。

林欽榮稍晚抵達現場時，隨即遭里民和6名里長團團包圍，質疑台電早知外洩事件、卻隱瞞地方，市府應該要給個交代，與市府團隊爆發口角，一度發生推擠，要求「一定要停工調查」！

6名里長包括柯男烈、新港里長何應成、永安里長郭憲明永華里長林明春、保寧里長陳文印、維新里長蔣福山到場關心，他們從晚上8點多一直等到深夜11點多，都沒等到台電說明，受訪時氣得喊罵台電跟媒體說、沒有答覆里長，「真的很可惡。」