空拍畫面曝！台電興達發電廠大火　機組燒到「外皮剝離」露鋼骨

記者吳奕靖、賴文萱、莊智勝／高雄報導

高雄興達發電廠昨(9日)晚間傳出天然氣洩漏，引發猛烈火勢，幸未釀成人員傷亡，但大火數公里外肉眼可見，2號、3號機組全陷入火海，雖警消緊急撲滅，但機組外層鐵皮已經被燒到剝離，從外觀即可清晰見到內部鋼骨結構，損失相當慘重。

▲台電高雄興達發電廠9日晚間發生氣爆火警，2號機、3號機燒到外層鐵皮剝離。（圖／消防局提供）

台電董事長曾文生指出，這起火警發生於9日晚間8時5分，起因是電廠進行新2號機試運轉測試時，疑似天然氣洩漏而導致爆炸起火。瞬間的爆炸產生震波，鄰近住戶都能聽到劇烈的撞擊聲響，還有人形容「像是撞門一樣」，緊接著烈焰火球瞬間吞噬機組，現場一片火海，火光濃煙數公里外清晰可見。

高雄市消防局獲報後立即派遣人車到場灌救，火勢迅速撲滅，現場幸運無人員傷亡，但事故影響仍不容忽視。今(10日)現場空拍畫面也曝光，遭大火焚燒的2號、3號機組外皮都已經剝離，露出內部鋼骨結構，與一旁完好的1號機形成對比，不難看出此次損失十分慘重。

興達發電廠廠長洪貴忠今早說明，昨初步勘驗現場，雖然機組沒有大量燒焦痕跡，但畢竟內部有管線、設備，氣爆瞬間可能受到劇烈震波衝擊，損壞到什麼程度，還有待進一步檢視才能釐清。目前天然氣管線已經全面停止供氣，詳細事故原因仍待查明。