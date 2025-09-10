應曉薇交保首發文！　感謝法官、檢察官「讓她回家擁抱百歲母親」

▲應曉薇以三千萬元交保。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

台北市議員應曉薇涉京華城案，羈押近1年，北院5日裁定應曉薇3000萬交保。應曉薇今(10日）交保後首度在臉書發文，她先是貼出擁抱百歲母親合照，透露母親在這段時間住院了，家人更簽下「放棄治療同意書」，還跟律師說不准讓在牢裡的她知道，幸好奇蹟似好轉，已出院返家。她感謝審判長、法官，檢察官讓她回家抱抱媽媽、也意外有「小草」不斷加油鼓勵，直言「你們怎麼那麼可愛啦」。

應曉薇於臉書貼出擁抱母親的照片，她表示，回家後，家人才告訴她，母親在這段時間住院了，然後家人也簽下了「放棄治療同意書」，但是他們跟律師說不准讓在牢裡的她知道，怕她崩潰。

應曉薇表示，也許這些日子每天在牢房中唸「父母恩重難報經」念「地藏菩薩本願經」、「心經」「水懺」,「金剛經」，還唸好多好多經，包含室友也牽著她的手幫她向上帝禱告，奇蹟似的，百歲媽媽奇蹟似的慢慢好轉。

應曉薇說，媽媽現已出院，要謝謝媽媽等她回家。「媽媽，妳是我的生命，妳要好好的。不可以再肺栓塞等，媽媽，我真的好愛你。我不能沒有妳，但是不管未來再發生什們事，答應曉薇，妳要好好的好嗎」。

應曉薇強調，謝謝江審判長、法官，檢察官，讓她回家抱媽媽，躺在媽媽的懷裡好溫暖。更要謝謝醫院同仁、家人對媽媽的照顧，讓媽媽又走過困難的一關，只是這幾天抱緊緊媽媽睡覺，感受媽媽虛弱擁抱她的手，她知道自己還是讓母親擔心了，自己不爭氣的眼淚還是留不停。

應曉薇提到，自己也要謝謝這些日子來，每一次，出庭、回到北女所，支持者們在門外的加油聲，要她「堅持到底」。其中意外竟然還有「小草」不斷為她加油鼓勵，你們怎麼那麼可愛啦。

最後，應曉薇說，謝謝大家，她很好，感恩挫折讓自己有機會學習「活在當下」，應曉薇祝大家幸福，而且要好幸福，健康，平安，愛大家。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼應曉薇交保後首發文，與百歲母親合照。（圖／翻攝自Facebook／應曉薇）