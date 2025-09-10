　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

連勝文勸退成功！　謝典林宣布退出國民黨主席選舉

▲▼國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動，彰化縣議會議長謝典林。（圖／記者李毓康攝）

▲謝典林上周才宣布參選國民黨主席，本周就退選。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席將在今年10月改選，15日起領表登記，隨著中廣前董事長趙少康表態、前副主席郝龍斌也宣布參選後，態勢逐漸明朗，原本有意參選的前副祕書長張雅屏宣布退選，彰化縣議長謝典林今（10日）也宣布退出。謝典林也證實，自己被黨副主席連勝文勸退，但也強調，若自己不講參選黨主席，沒有人會聽他論述，如今聲音有人聽見就夠了。

國民黨主席選舉表態參選人數爆炸，一度多達九人，但始終未出現「份量」足夠人選，讓基層相當焦慮。隨著領表、登記日近，確定會參選人數也開始遞減，繼黨前副秘書長張雅屏昨天宣布退選後，謝典林今日受訪也證實自己已非黨主席選舉擬參選人。他說，當初說要參選，是要補一些論述，表達他認為黨主席參選人應做的事，其中首要就是保護國民黨潛在總統候選人盧秀燕，另外就是藍白合。

謝典林重申，未來的國民黨主席就應保護盧秀燕，讓她在台中市長任內能免於直接面對民進黨炮火，讓盧卸任市長後能直接競選總統。他也認為，民進黨發起的兩次大罷免大失敗，就是藍白合成功案例，下任國民黨主席應以此正確定勝利的方式，謹慎迎接2026縣市長選舉。

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

