評論柯文哲案遭傳喚？學者控檢方「政治審查問稿費」　最高檢回應

▲施威全去年11月曾被檢察官以京華城案證人身分傳喚出庭。（資料照／記者黃哲民攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

《菱傳媒》董事長、倫敦大學伯貝克法律學校博士施威全近日投書媒體，批評檢察總長邢泰釗「辦案有顏色」，並指偵辦京華城案的檢察官屬於邢的「子弟兵」，在調查過程中傳喚他作證，甚至詢問撰寫評論文章的動機與稿費來源，形同干預言論自由、進行政治審查。消息一出，引發外界高度關注。對此，最高檢也發出聲明回應了。

施威全表示，他去年底曾因評論京華城案法律爭議遭台北地檢署傳喚，當時檢察官拿著他批評檢方「搞錯都市計畫法」的文章，詢問「誰要你寫？誰支付稿費？」等問題，讓他覺得無厘頭。他強調，自己學術背景專業，從未受人指使寫文章，卻感覺檢方勞師動眾只是為了警告他，這樣的提問已涉及政治審查。

對此，最高檢察署9日發布聲明，痛斥施威全投書「嚴重誤導社會視聽」。最高檢強調，檢察總長及最高檢本身從未接觸或參與相關事由，檢察官是獨立辦案的專業人士，偵訊過程依法全程錄音錄影。若檢察官有違法或失職情事，施威全應提出具體證據，向相關單位檢舉或公開說明，而不是自行渲染、揣測，無故牽連不相關的公務機關與人員。

台北地檢署則進一步解釋，傳喚施威全是基於案情需要。檢方偵查過程中，掌握到威京集團總裁沈慶京與法務長的通話紀錄，內容提及「可請施威全幫忙撰文」以支援輿論，隨後施果然於媒體發表相關評論文章，因此檢察官才決定以證人身分傳喚，釐清撰文是否與涉案行為有關。

最高檢與北檢皆重申，司法偵查必須依據客觀事證，任何人都應為自己的行為負責。最高檢呼籲社會大眾，京華城案仍在台北地院審理中，相關人士各有看法，但國人應保持理性判斷，避免受到不實揣測或渲染影響，以維護司法公信力。